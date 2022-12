Nadadora medallista, ahora emprende en gastronomía

Rodríguez señaló que anteriormente producía solo 60 medialunas y que actualmente llega a 300 unidades, 120 empanadas y otros productos.

“Hoy quiero darle las gracias de todo corazón a la señora ministra Carla Bacigalupo, porque no solamente eso hicieron; mi instalación eléctrica no era muy buena, vino un plantel de jóvenes que se están recibiendo y me cambió totalmente”, indicó Jennifer Rodríguez, quien es madre de tres hijos.

Agregó: “Yo no soy muy buena en muchas cosas, puedo ser muy buena en el deporte, pero a la hora de sacar costos, de saber muchas cosas a mí me cuesta y ellos me tuvieron la paciencia. Yo soy una mujer, una mamá que lo logró. Yo me siento victoriosa al tener 4 personas a mi cargo, trabajando conmigo”, manifestó e invitó a las mujeres a animarse a capacitarse y emprender.

Hace un mes atrás, la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, y todo su equipo se apersonó en su kiosko de madera, junto con el ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison, para interiorizarse de su situación y ofrecer asistencia a la deportista.

Trayectoria. Jennifer Rodríguez es una de las atletas más ganadoras de nuestro país ligada al mundo de la natación y en los últimos Juegos Suramericanos representó al Team Paraguay en la modalidad de waterpolo.

La nadadora ostenta casi 600 medallas y tuvo la dicha de ser la primera nadadora paraguaya en ganar una presea en aguas abiertas.

Durante los Juegos Odesur se conoció de su historia de vida, la atleta paraguaya reveló que padece de 16 tumores en los riñones, es madre de tres hijos y en un momento dado pensó dejarlo todo, ya que uno de sus hijos sufrió quemaduras de tercer grado por un 'desafío de Tik Tok', dicho suceso despertó el autismo en su pequeña hija de 2 años.

El testimonio de vida de la deportista se viralizó en las redes sociales en ese entonces.



Trabajo realizará conversatorio





El Ministerio de Trabajo organiza para este martes 13 un conversatorio sobre formalización laboral, dirigido a empleadores del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que se realizará desde las 9:00 a las 11:00, en la sede del Viceministerio de Empleo y Seguridad Social, situada en avenida Perú esquina Río de Janeiro, Asunción.

El evento está dirigido principalmente a las mipymes de Asunción y de las ciudades del Departamento Central.

Entre los temas que tratarán figuran el proceso para el registro de las mipymes ante el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess).

Los funcionarios expertos en la materia tendrán a su cargo informar sobre los pasos y los requisitos que se deben cumplir para la formalización laboral.