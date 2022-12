Músico denuncia por agresión y extorsión a policías de Luque

En todo momento, según el relato del músico en un video en su perfil, los uniformados, para justificar su proceder, le acusaron de incurrir en supuesta resistencia a ser verificado. También denunció que debió pagar G. 5 millones para ser liberado.

NEGÓ MALTRATOS. Sobre dicho procedimiento, el comisario Jorge Palacios, jefe de la Comisaría 3ª de Luque, manifestó para nuestro medio, que Cañete no fue víctima de agresiones en la sede policial. Respecto al supuesto dinero entregado, dijo que el caso está a cargo de Asuntos Internos.

“Los agentes pidieron que muestren sus documentos tanto Cañete como su acompañante, a lo que se negaron, por lo que fueron llevados a la comisaría”, señaló.

El jefe policial mencionó que tras la llegada del padre del detenido con la documentación y tras calmarse el músico fueron liberados.

RELATO. ”Me bajaron, me esposaron, me empujaron contra el auto. Traté de cubrirme la cara, me trajeron al calabozo. Me dijeron que me hago del prepotente, que eso no tengo que hacer con los policías”, expresó Cañete en una serie de videos que publicó para explicar del operativo irregular.

Incluso, señaló que lo desnudaron y amenazaron con que las demás personas que estaban en el calabozo privadas de su libertad abusarían de él.

El músico contó que tuvo que llamar a amigos y familiares para que le presten los cinco millones de guaraníes, dinero que entregaron a los agentes para que lo liberaran.

Nicolás comentó que se encontraba estacionado en la vía pública, en una zona oscura, cuando los uniformados llegaron hasta su vehículo. Dijo que le pidieron descender de su auto y él se negó porque conocía sus derechos. Luego lo bajaron a la fuerza, porque no tenía consigo sus documentos. Por último, los agentes le trataron como consumidor de drogas y vendedor de estupefacientes.



Nicolás Cañete relató en Instagram que fue retenido irregularmente por agentes policiales de la 3ª, quienes le exigieron que pagara G. 5 millones para liberarlo. Asuntos Internos investiga el caso.



Abuso de poder

Los seguidores de Nicolás Cañete, en su gran mayoría músicos, integrantes de bandas musicales de la escena del rock nacional, se solidarizaron con el bajista y aconsejaron a que haga formal su denuncia por abuso de poder y extorsión en la Fiscalía para que sea debidamente investigada. Otros manifestaron haber sido víctimas de este mismo proceder irregular de los policías de la Comisaría 3ª Central de Luque.