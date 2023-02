Muro de histórica escuela se vino abajo

La docente del tercer grado María Ignacia Ramírez se percató de pronto de que una sombra descendía desde la ventana del aula, por lo que salió a la calle a observar qué ocurría.

“Cuando pisé la vereda vi que un grupo de padres todavía estaba conversando cuando me avisan que cayó una parte del muro, es lo que vi como sombra desde la ventana”, relató la profesora. Según el análisis de los técnicos del MEC, “el desmoronamiento no afecta al interior del tercer grado, solo al exterior. Por esto no es necesario clausurar el salón”, agregó la directora del Brasil, Asunción Vall de Font.

“Son muchas las necesidades acá en infraestructura, nosotros realmente requerimos de la intervención del Fonacide o del MEC”, agregó.

Los techos de las salas están invadidos por la humedad, algunos incluso presentan goteras cuando llueve, observaron las profesoras. “Esta construcción tiene 140 años y nunca recibió intervención integral, es lógico que se va a ir deteriorando”, agregó Vall de Font.

La Escuela Brasil se suma a la larga lista de instituciones educativas que requieren refacciones. En noviembre del año pasado, según el MEC, esta cifra representaba al 42% de los locales escolares.

PROMESAS. En Asunción, el Municipio prometió que pueden alcanzar la refacción de 20 a 30 escuelas y colegios del sector público.

En la lista no figura la Escuela República del Brasil, que tiene en promedio 28 a 30 niños y niñas por aula, desde el Inicial hasta el sexto grado.

Los técnicos de la Dirección de Infraestructura de la cartera educativa visitaron ayer el centro para verificaciones, pero no anunciaron intervenciones.

El titular del MEC, Nicolás Zárate, indicó que tienen presupuesto 0 para infraestructura escolar en este 2023. Pidió aumentar impuestos para más inversión.





Sigue “fracaso” en entrega de kits

A veinte años de la implementación del kit escolar, el MEC continúa sin poder cumplir con su distribución desde el inicio de clases, denunciaron desde la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy). “Este año se registra una enorme cantidad de colegios (un 27,5%), más de 1 de cada 4, donde el kit escolar no llegó para todos”, apuntaron. Los jóvenes organizan como cada año su campaña de auditoría de la llegada de los paquetes de útiles escolares, principalmente en los colegios secundarios.