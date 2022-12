Mundialitos

Brasil

CBF niega que haya nombrado entrenador

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aseguró ayer que “no nombró, ni autorizó” a nadie de dentro o fuera de la entidad para “buscar” al técnico que reemplazará a Tite (foto) en la selección, esto en medio de los rumores sobre Pep Guardiola y Carlo Ancelotti como posibles candidatos a suceder a Tite. “El anuncio del nuevo entrenador solo se realizará en enero de 2023”, subrayó la CBF en una nota de prensa dada a conocer.



Portugal

Hinchas lusos ya no quieren a Santos

El 93,5% de los participantes en una encuesta publicada ayer por el diario deportivo portugués A Bola cree que Fernando Santos, entrenador de Portugal, de 68 años, no debería continuar como seleccionador nacional. También los ex internacionales lusos consultados por “O Jogo” abogan por la marcha de Fernando Santos, entre ellos Álvaro Magalhães, cuatro veces campeón de Portugal con el Benfica.