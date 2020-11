Mujer se quedó sin trabajo por pandemia y emprendió con neumáticos en desuso

"Somos de la compañía San Javier, de San Ignacio, con la pandemia me quedé sin trabajo, mi marido tiene una pierna amputada y tampoco tenía trabajo. Vimos que teníamos que hacer algo para mantenernos, porque tenemos tres hijos y es así que surgió la idea de hacer sillones, mesas, hamacas y planteras de los neumáticos en desuso", expresó Ada Riveros.

mujer pandemia neumáticos 2.jpg Viendo tutoriales en YouTube aprendieron a realizar diferentes tipos de trabajos con neumáticos en desuso.

Riveros detalló que consiguen sus materiales del vertedero de la comunidad y de algunas gomerías.

"Yo me voy a la ciudad y traigo todos los neumáticos que puedo del vertedero de la Municipalidad, también de las gomerías donde me dan, traigo pinturas y me pongo a trabajar limpiándolos profundamente. Aprendimos a elaborar mirando tutoriales en Youtube", agregó la artesana.

Los artesanos tienen tres hijos, dos niñas y un varón. Quienes deseen adquirir sus productos pueden escribir al (0975) 810-357.