La mujer lleva seis meses de gestación de un embarazo triamniótico monocorial, que quiere decir que las hermanitas comparten la misma placenta.

Se trata de un caso sumamente raro porque se da de forma natural y sin fertilización. De acuerdo a las estadísticas, este tipo de embarazo ocurre cada 200 millones de casos, explicó la futura madre.

De Souza ya lleva un mes de reposo por la complejidad de su estado de gravidez, pero disfrutando de cada etapa y contando los días para ver a Isabela, Lucia y Camila.

"Primero sentí los síntomas, me hice la prueba y salió positivo, me voy a consultar con el doctor que ya me da una ecografía y me sale que son tres, ya estaba de dos meses, cada una tiene su bolsa, pero comparten una sola placenta. Me quedé en shock”, comentó la mujer.

Un embarazo monocorial triamniótico es el resultado de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide que se dividieron en tres embriones en la primera etapa de gestación.

Los tres se alimentan de la misma placenta, con tres cordones umbilicales, pero cada uno se desarrolla en su propia bolsa amniótica.