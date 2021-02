Mujer denuncia negligencia médica en Hospital del IPS

La hija siguió explicando que luego de la intervención volvieron a su casa, pero con el correr de los días comenzó a desarrollar dolores e inflamaciones en el testículo.

“Nosotros no sabemos si estamos sorprendidos o enojados, porque es una mezcla de sentimientos. Papá ya no aguantó el dolor y le llevamos de urgencias al Hospital de Calle'i”, indicó.

Siguió relatando que en dicho hospital no quisieron atender a su padre por su cuadro delicado y la infección grave que desarrolló. Nuevamente fueron hasta el IPS Central donde fue intervenido y sigue internado con un cuadro estable, pero delicado.

“Ahí (Hospital de Calle'i) le dijeron que ellos no se pueden hacer responsables, porque él estaba bastante delicado y que tenía una infección muy grande. De urgencia le llevamos a IPS Central, donde se hicieron de los desentendidos”, denunció en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Aquino especificó que a su padre le dio la infección porque tenía unos cortes sin saturar en la zona del testículo.

“Mi papá entró caminando al hospital, hoy nos dicen que está grave. Yo no sé si esta gente compró sus títulos o no aman la profesión. Esto no dejaré pasar", expresó impotente la mujer.

Por último, cuestionó que sucedan este tipo de cosas “cuando el presidente (Mario Abdo) dice que tenemos el mejor sistema de Salud del mundo”.

En su momento, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que el Paraguay cuenta con uno de los mejores sistemas de Salud del mundo refiriéndose al IPS.

El ingreso rápido del coronavirus dejó al descubierto las históricas falencias del sistema de Salud y cobraron más fuerza las denuncias y reclamos del sector.