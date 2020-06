Según los resultados, la ciudad donde la pandemia comenzó en diciembre pudo haber quemado entre 800 y 2.000 cuerpos por día en la segunda quincena de febrero, cuando las cifras oficiales hablaban de 700 fallecidos.

“Los informes de 86 crematorios de Wuhan que funcionaron las 24 horas del día a plena capacidad ponen en duda que el número de personas que murieron entonces fueran solo unos cientos”, asegura el trabajo.

El estudio revela que con esos datos, para el 23 de marzo, alrededor de 36.000 personas habían muerto solo en Wuhan. La cifra oficial para toda China en ese momento era de 2.524, informó Infobae.

La investigación sobre las operaciones de cremación en Wuhan fue realizada por expertos de la Universidad de Washington,de la Universidad Estatal de Ohio y de la empresa de comunicaciones estadounidense AT&T. Fue dirigido por Mai He, un patólogo de Washington.

El estudio —publicado en medRxiv— no ha sido revisado por otros científicos o publicado en una revista revisada por pares, lo que significa que los expertos no han señalado defectos en la metodología para que He y sus colegas la enmienden.

China asegura que su total de muertos por Covid-19 fue de 4.634 personas y que los casos totales fueron 83.265.