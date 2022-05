Muere Andy Fletcher, teclista y fundador de Depeche Mode

Para los creadores de temas como Enjoy the silence o Personal Jesus, Fletch —como era conocido por ellos— “tenía verdaderamente un corazón de oro y siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, unas buenas risas o una pinta fría”.

Tras informar del deceso, cuyas causas aún se desconocen, los compañeros de Fletcher mandan su recuerdo a su familia, y piden que se “respete su privacidad en este difícil momento”.

El teclista fundó Depeche Mode en Basildon, en el condado de Essex (este de Inglaterra), en 1980, y hace solo dos años ingresó en el Salón de la Fama del rock.

La banda, que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, conoció sus mayores éxitos en las décadas de 1980 y 1990, con canciones como Just can’t get enough, aunque permanecen en activo y cuentan con una nutrida legión de fans.