Muchos goles en el Nacional

En el Grupo B, que se cumple en el Sportivo José Meza de Ñemby: Carmen del Paraná 2-1 Tebicuary y Ñemby 2-2 San Antonio.

En la Serie C, que se juega en el Juan Bautista Aguero de Caacupé: Presidente Franco 7-4 Encarnación y Caacupé 9-1 Santa Rosa del Aguaray.

En la Zona D, que se trasladó en el Municipal de San Bernardino: San Pedro 7-1 Altos y Paranaense 4-1 Ypacaraí.

Por la fecha 3, esta noche los enfrentamientos son por la Serie A: Villa Hayes vs. Fernando de la Mora (20:00) y Ayolas vs. Coronel Oviedo (21:30).

En el Grupo B: Tebicuary vs. Caaguazú (20:00) y Ñemby vs. Carmen del Paraná.

En el Grupo C: Santa Rosa del Aguaray vs. Itacurubí de la Cordillera (20:00) y Caacupé vs. Presidente Franco (21:30).

En el Grupo D: Altos vs. Vallemí (20:00) y Ypacaraí vs. San Pedro del Ycuamandyyú.

Avanzan a la ronda semifinal del mata–mata los dos mejores de cada serie, y definen el título los ganadores en cuadrangular final.