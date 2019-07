Muchas motos son llevadas al corralón

Brigadas de funcionarios de la dirección de tránsito de la Municipalidad de Caacupé, realizan controles de automóviles, motocicletas, camiones y camionetas, que están circulando por las calles de la Villa Serrana. Los que no tienen los papeles en regla son demorados.

El funcionario de tránsito César Matto acotó que controlan “todo lo que se relacionan con los requisitos exigidos y que demandan las leyes de tránsito”.

Mencionó que en gran medida se esta procediendo a la demora de motocicletas, cuyos conductores casi siempre están infringiendo las mismas faltas. “Por ejemplo, manejan si casco, llevan por sus brazos, no cuentan con los chalecos refractivos, ni los documentos que se les solicita, algunas veces carecen de chapas, no cuentan con licencia para conducir, así como varias veces no cuentan sus motos con las luces reglamentarias que exigen las disposiciones de tránsito”, comentó.

Ante estas carencias, varias motocicletas son alzadas en la camioneta de la dirección de tránsito y llevadas al corralón municipal, de donde para retirarlos deben responder con el pago de multas.

“De igual manera, también estamos controlando las condiciones en que los vehículos de cuatro ruedas que transitan por la Villa Serrana, fundamentalmente, lo referente al vencimiento ya de las habilitaciones”, enfatizó César Matto.