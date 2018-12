Morrissey cancela su concierto en Paraguay

De acuerdo al comunicado oficial de la empresa organizadora G5Pro, se tratará de buscar una nueva fecha para que el cantante británico vuelva al Paraguay.

No obstante, la productora ya anunció que se reembolsarán las entradas a las personas que las adquirieron.

Los devolución del dinero estará disponible desde este jueves 6 de diciembre hasta el 18 de diciembre en oficinas de G5pro del Paseo Carmelitas, de 9.00 a 17.00.

"En nombre de Morrissey y de la banda, nos gustaría extender nuestras más profundas disculpas a todos nuestros fans en Paraguay por este inconveniente", señala un escrito publicado en la cuenta oficial del músico en Facebook.

Así también, se comunicó que el concierto programando en Buenos Aires para este viernes continúa según lo programado.

Steven Patrick Morrissey, más conocido por su apellido Morrissey y por liderar la mítica banda inglesa The Smiths, debía dar su segundo concierto en el país en el marco de su tour mundial Low In High School, título que también da nombre a su último disco del 2017.

El primero fue en el Yacht y Golf Club en diciembre del 2015. En aquella ocasión impresionó con su interpretación haciendo referencia al Himno Nacional paraguayo y presentándose con su nombre en español, Esteban.

El medio The Independent destacó la figura del artista señalando que “la mayoría de las estrellas del pop deben estar muertas antes de alcanzar el estado icónico logrado por Morrissey en vida”.

Su vida inspiró a miles, a tal punto de ser retratado en England is mine (2017), filme biográfico basado en los inicios de su carrera musical, antes de ser parte de The Smiths en 1982.

Morrissey es vegano desde la adolescencia y se considera un ferviente defensor de los derechos de los animales, además de ser un gran admirador del actor James Dean y del escritor Oscar Wilde, quienes marcaron en cierto modo su estética y su lírica. Recientemente, lanzó el video para el cover Back on the Chain Gang, original de The Pretenders.