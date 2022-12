Monumento de San Roque causa revuelo en Encarnación

Ante eso, la Diócesis de la comunidad emitió un comunicado donde mencionaron que el monumento fue una iniciativa de un empresario local, el cual decidió donar dos obras a la ciudad. Una de las obras sería la de San Roque, el cual se inauguró este viernes sobre la ruta PY01 y la otra sería del cacique Itapúa en la ruta PY06.

simbolo.jpeg La estatua presenta en la parte posterior del cuello unos símbolos presumiblemente masónicos. Foto: Gentileza.

Las donaciones fueron ofrecidas a la Junta Municipal y el intendente de Encarnación, quienes aprobaron la realización de las mismas, en honor a la fundación y al fundador de la reducción, de la que surge la ciudad.

Según el informe, el autor de la escultura de once metros de altura —ubicada en la rotonda de acceso a la ciudad sobre la ruta PY01— es de un artista de Concepción de nombre Orlando González.

“La Diócesis no ha participado en la decisión (de la realización de la obra), tampoco en la gestión del artista. Se agradece la memoria del fundador, que recupera algo de la memoria de la ciudad. No se trata de una imagen de devoción. No tenemos conocimiento del símbolo que parece estar ubicado en la parte posterior del cuello de la estatua. Corresponde al artista explicar su significado y la razón de haberlo colocado”, menciona el comunicado.

El obispo de la zona, Francisco Javier Pistilli Scorzara, no asistió a la inauguración del monumento por un compromiso previo en la parroquia de la Santa Cruz, de Coronel Bogado.

Por otro lado, la Diócesis indicó que tienen un proyecto pendiente de un oratorio dedicado a San Roque González de Santa Cruz, con una finalidad sacra y de culto cristiano, al mismo tiempo como memoria histórica abierta a la evangelización del presente.

Mencionaron que el proyecto se está definiendo en un terreno que la municipalidad encarnacena cedió en comodato a la Diócesis en un lugar privilegiado de la Costanera y esperan tener avances en los próximos meses.