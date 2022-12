Obispo Pistilli pide responsabilidad ante clima de fanatismos

En tal sentido, propone algunos criterios morales para decidir “en tiempos donde vale más la opinión que la verdad”. Para ello, plantea formularse preguntas. Entre otras: ¿Al adherir o apoyar esta postura, este pensamiento, esta tendencia, esta costumbre, esta ley o proyecto, me obliga en forma evidente y taxativa a cometer actos inmorales?

“¿Tengo dudas al respecto y es la duda razón suficiente para oponerme, sin evidencias concretas?

¿Se vulneran o impiden derechos fundamentales de forma que constituye efectivamente una violación del marco jurídico, de principios y valores fundamentales?

¿Se introduce una injusticia en la sociedad? ¿Incurro en negligencia?

¿Se introduce sea de facto o de forma subrepticia (solapada) un mal que solamente puede ser evitado rechazándolo? ¿Tengo certeza moral que la opción que tomo es la correcta?

¿Estoy condicionado por alguna influencia o temor social, religioso o político al momento de decidir? ¿Puedo argumentar desconocimiento para no decidir? ¿Estoy correctamente informado o solamente me guío por opiniones de otros? La ignorancia puede disminuir el grado de culpa, pero no la responsabilidad como tal, respecto del tema moral a decidir. ¿Son los medios que uso para alcanzar o promover el bien que aspiro, igualmente buenos?

¿Busco sinceramente el bien al tomar esta decisión o tengo intenciones asociadas que me importan más que el aparente bien pretendido?”.

“Pensar estas preguntas, interrogarnos a nosotros mismos, es uno de los actos más valiosos de la conducta humana y cristiana, pues buscan la decisión libre y fundamentada ante la responsabilidad por el bien”, indicó.

“Cualquier consecuencia que surja de esto, tiene sentido, incluso si genera rechazo de grupos que piensan distinto o si conlleva una carga o desventaja personal”, destaca.

El obispo advierte que vivimos tiempos de fake news y de “teorías conspirativas a la carta”. Las inseguridades exacerban posiciones de confrontación social, religiosa y política.



Los liderazgos de tinte mesiánico y las reacciones anárquicas estimulan nacionalismos y utopías de tiempos pasados.



En estos tiempos de teorías conspirativas y fanatismos, lo que importa es que seamos responsables.



Francisco Javier Pistilli,

obispo de Encarnación.