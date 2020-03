MNP aclara que no se solidarizó con sospechoso del crimen de una niña

José Antonio Galeano, comisionado nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura, aclaró que no estuvieron como organización para solidarizarse con Héctor Eduardo Martínez Núñez, de 25 años, principal sospechoso del rapto y secuestro de una niña de 7 años, registrado el sábado pasado, en el barrio Kavure’i de Minga Guazú .

Explicó que este domingo, alrededor de las 17.00, recibieron una denuncia en la que se reportaba que una persona que había sido aprehendida en Minga Guazú estaba privada de libertad y habría sido víctima de tortura.

Galeano contó que se comunicó con la abogada Ignacia Cáceres, a quien comentó de la información y le dijo que sería bueno acercarse a la Jefatura de Policía de Alto Paraná donde está el sospechoso, para interiorizarse sobre la situación en la que se encontraba.

"Nosotros no podemos formar parte de apoyar a determinadas personas, o dejar de apoyar a otras, deploramos este crimen deleznable, desde luego nos impacta como sociedad y nos muestra una realidad que no quisiéramos que ocurra en nuestro país", expresó en conversación con radio Monumental 1080 AM.

El hombre siguió relatando que la abogada fue hasta la Jefatura de Policía; sin embargo, no pudo ver al detenido porque las autoridades policiales le negaron el acceso y no pudieron proveerle de una resolución de la presidencia de turno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para que pudiera acceder a verlo.

"La abogada fue a interiorizarse de la situación en la que se encontraba sin hacer absolutamente ningún juicio de valor ni a favor ni en contra ni en nada que se le parezca", añadió.

Afirmó que no tuvieron acceso al hombre y que hicieron un pedido de intervención ante la Fiscalía de Derechos Humanos, tras lo cual el fiscal Santiago González, con mucha prontitud, les encargó a sus colegas que acudieran y que ellos sí pudieron cerciorarse de la situación del hombre, quien no presentó rastros muy visibles de tortura.

Comentó que en Alto Paraná, de las 10 personas que pasaron por la Policía y que son interrogadas tras la detención, seis manifiestan haber sido víctimas de malos tratos.

El caso

La pequeña de 7 años fue raptada en horas de la tarde del pasado sábado en el barrio Kavure’i de Minga Guazú.

Para la Fiscalía, el principal sospechoso del crimen es Héctor Eduardo Martínez Núñez, quien habría alzado a la fuerza a la niña en el interior de un automóvil, cuando la pequeña regresaba de un almacén en cercanías de su vivienda.

En horas de la tarde del pasado domingo, las autoridades hallaron restos óseos calcinados en una propiedad ubicada en la mencionada ciudad.

Para el Ministerio Público existen indicios de que los restos pertenecen a la niña, aunque la confirmación se tendrá en 30 días tras el resultado de los estudios de la autopsia.

En el caso también fue detenida la madre del sospechoso identificada como Limpia Concepción Núñez, por los supuestos hechos de violación a la Ley de Armas y frustración de la ejecución penal.