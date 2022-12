Misiones: Piden que el MOPC repare peligroso tramo

El funcionario municipal asegura que el MOPC no da respuestas a sus reclamos. Explicó que la comuna local hizo un recapado, pero éste no soportó. Colmán explicó que en la zona existen unos 637 kilómetros de troncales, los cuales requieren de una urgente reparación.

El edil señaló que en la compañía San Francisco solo se puede circular en media calzada, debido al pésimo estado de la ruta. Dijo que los pobladores analizan movilizarse para que la Zona 8 del MOPC les dé una respuesta.

Asimismo, el concejal Daniel Colmán manifestó que el encargado del MOPC en la zona es “demasiado tranquilo” y aseguró que éste no realiza las gestiones para dar una solución definitiva al problema, informó la corresponsal de Última Hora, Vanessa Rodriguez.

“Nosotros ponemos a disposición la motoniveladora y el gobernador pone a disposición la compactadora y aún así no viene. La gente del ministerio (de Obras Públicas) no está poniendo de su parte. Ojalá no ocurra una desgracia para que vengan a reparar", agregó Colmán.

Sergio Cabrera, actual jefe del MOPC en la zona, aseguró que él está al tanto del problema y afirmó que se realizan las gestiones de modo a que el problema se pueda solucionar antes de fin de año.

“Estamos solicitando materiales para asfalto, ya que el Distrito 8, Misiones, no cuenta con ese material. La solicitud está. Ahora estamos con esas gestiones y estamos interviniendo para que esa zona sea transitable”, indicó el funcionario.