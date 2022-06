El ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Esteban Aquino, informó que se trabaja en la investigación para saber el motivo por el cual el avión venezolano-iraní ingresó a Paraguay con 18 tripulantes, de los cuales once eran venezolanos y siete, iraníes. Estos últimos son considerados por Estados Unidos como miembros de Al Quds, una fuerza revolucionaria iraní y clasificada como una organización terrorista.

"Hay muchas cosas que se siguen viendo, no dejado, no nos hemos hecho los tontos, no nos interesa caerles simpáticos a nadie, nosotros vamos a cumplir con nuestro deber y lo estamos haciendo" expresó en conversación con NPY.

Afirmó que los 18 tripulantes estuvieron en Paraguay por tres días y necesitan saber si quedaron en el hotel Dazzler de Ciudad del Este, si salieron, con quién se reunieron, trajeron algo más y qué no trajeron.

"Vamos a llegar a la verdad y para eso estamos trabajando con varias agencias, el hecho de que no se hable mucho no significa que no se esté trabajando, todo se está poniendo dentro del monitor para saber la verdad sobre todo esto", agregó.

El ministro recordó que el 17 de mayo tomó conocimiento que habría estado una aeronave de nombre Emtrasur con siete iraníes dentro de la tripulación en el aeropuerto Guaraní, de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná. Ante esta información, solicitaron informes a la Dirección General de Migraciones y empezaron a trabajar.

Comentó que al recibir los datos empezaron a "chequear" las identidades de las personas y aclaró que no les llegó ninguna alerta por parte de Estados Unidos.

"Nosotros empezamos como SNI Paraguay a investigar de qué se trata esa aeronave que llegó acá como Emtrasur", expresó.

Dijo que cuando les llama la atención, el piloto Gholamreza Ghasemi, quien según el FBI fue apoyo logístico del Hezbollah del Líbano y la fuerza Al Quds de Irán, la tripulación y la aeronave y "encontraron algunas cosas".

Recordó que el 22 de mayo enviaron un reporte señalando que les llama la atención la aeronave y los pilotos. Luego, el 15 de mayo, se elabora otro cable y se comparte con los aliados con respecto al capitán de esa aeronave.

El 26 de mayo recibieron cables de "agencias estratégicas aliadas extrarregión" que le confirmaron sus sospechas con respecto a la aeronave y al piloto.

Posteriormente, realizaron una nota al hotel Dazzler de Ciudad del Este en donde permanecieron por tres días los tripulantes, para ver qué podían saber más de estas personas.

El 2 de junio se reunieron en la SNI con representantes de agencias extranjeras que llegaron de urgencias para estudiar todo lo que ellos tenían. Luego, siendo el 4 de junio la institución a su cargo reportó a sus aliados "el extraño movimiento de la aeronave" desde Caracas a Quétaro (México) porque iban apagando el transponder y no tenía mucho sentido la zona donde iban apagando de manera frecuente.

"Ahí empezamos a ver antes de hacer las rutas que ellos hicieron, Venezuela, Aruba, Paraguay, con este avión. Vemos que de Paraguay va a Aruba, Venezuela y nos llama la atención. El 6 de junio alertamos a Argentina por canales técnicos, entiendo que Argentina por eso tomó las acciones que tomó", agregó.

Siendo el 8 de junio, la SNI toma conocimiento que la aeronave intentaría salir de Ezeiza, Argentina, rumbo al Uruguay, que no permitió el ingreso a su espacio aéreo. Ese mismo día, el avión solicita posar y reabastecer en Paraguay, por lo que tras un pedido a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) rechaza este pedido. El 12 de junio vuelven a pedir el sobrevuelvo al espacio aéreo paraguayo, que también le fue negado.

"Nosotros no somos jueces, no somos Ministerio Público, nosotros no decimos este señor es terrorista, este avión es tal cosa, nosotros decimos este piloto está vinculado a la aeronave que está a su vez administrada por la Al Quds (una fuerza revolucionaria iraní y clasificada como una organización terrorista)", agregó.

El vuelo partió de Paraguay el 16 de mayo llevando una millonaria carga de cigarrillos de Tabesa, propiedad del Grupo Cartes, con destino a Oranjestad, capital de la isla neerlandesa de Aruba, en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela.