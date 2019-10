Ministra de la Mujer dice que no es corrupta y busca aclarar informe de Contraloría

Al respecto, la secretaria de Estado se defendió y aseguró que “no tiene nada nuevo desde hace como 20 años”. Además, sostuvo que el incremento de su patrimonio pudo haber sido por la plusvalía de su vivienda ubicada en el barrio Villa Morra de Asunción.

“Voy a reunir todos los documentos y presentarlos para aclarar esta situación. No soy una persona corrupta", aseveró Romero Santacruz en contacto con radio Monumental 1080 AM.

También contó que presentó como 30 declaraciones juradas de sus bienes y siempre detalló todo de forma ordenada.

“Lo único que puedo decir es que jamás toqué dinero que no me corresponde. Soy una persona honesta y tengo como demostrar todo”, recalcó la titular del Ministerio de la Mujer.

En otro momento de la entrevista, recordó que ingresó a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), cuando era estudiante de Derecho, y luego fue directora de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Romero Santacruz fue designada en junio de 2018 por el presidente de la República Mario Abdo Benítez como ministra de la Mujer. Antes de eso, fue directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Asunción durante cinco años.

También fue directora de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y desde el 2015, se desempeñó como asesora del organismo electoral.

Por último, Romero Santacruz adelantó que se presentará a la Contraloría y al Ministerio Público para ponerse a disposición. “Estoy feliz con lo que tengo y no voy a tocar lo que no me corresponde. Me duele mucho esto”, finalizó.

La Contraloría también detectó inconsistencias en las declaraciones juradas de otros ministros y ex ministros, por lo que elevó un informe al Ministerio Público para iniciar una investigación, ante una posible declaración falsa.

Los otros ministros son Mario Varela (Ministerio de Desarrollo Social), Eduardo Petta (Ministerio de Educación y Ciencias), Carla Bacigalupo (Ministerio del Trabajo) y Dany Durán (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), quienes fueron investigados por la Contraloría.

Además, Denis Lichi (ex titular del Ministerio de Agricultura) y Sergio Barrios (funcionario del Instituto de Previsión Social). Todos habrían ocultado bienes en sus declaraciones juradas, según el informe del ente contralor.

Embed #Audio La ministra de la mujer, Nilda Romero, habló con el equipo de la #AM1080 y sostuvo que el incremento de su patrimonio se debe a la plusvalía del inmueble que tiene en la zona de Villa Morra.



"Yo no soy una persona corrupta y voy a presentar todos los documentos" pic.twitter.com/Gi8mvqzqpG — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 30, 2019

Ahora están analizando las declaraciones juradas de viceministros, consejeros de las binacionales Itaipú y Yacyretá, consejeros de IPS y embajadores. Los resultados estarían listos en los primeros meses del 2020, ya que son al menos 120 los funcionarios, cuyos bienes serán verificados.