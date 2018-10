Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). Comunicaciones

Tengo un autoservicio con dos sucursales hace 10 años, cuento con 50 funcionarios. Mi contador me ha dicho que existe una nueva disposición legal que obliga a tener una patronal por cada sucursal y, además, debe informarse todos los movimientos de funcionarios tales como vacaciones, reposos, ausencias, etc. ¿Qué me podría decir al respecto? ¿Tiene multas?

R E S P U E S T A:

OBLIGACIÓN DE INSCRIBIR A CADA SUCURSAL:

a) En el caso de que la sucursal tenga una actividad económica diferente a las ya inscriptas, se tendrá en cuenta como inicio de la relación laboral la inscripción en el seguro social; y b) En el caso de que la sucursal tenga una actividad económica igual a las ya inscriptas, se tendrá en cuenta como inicio de la relación laboral la apertura en el Registro Único del Contribuyente (RUC).

INSCRIPCIÓN Y MULTA:

ESCALA DÍAS DE ATRASO EN LOS JORNALES SEGÚN MULTAS

INSCRIPCION ESCALA EN GS.

61 a 75 días 10 jornales 812.520

76 días hasta 90 días 15 jornales 1.218.780

91 días hasta 120 días 20 jornales 1.625.040

121 días hasta 150 días 25 jornales 2.031.300

150 días o más 30 jornales 2.437.500

OBLIGACIÓN: EFECTUAR COMUNICACIONES DEL PERSONAL AL MTESS:

MULTAS POR COMUNICACIÓN TARDÍA EN MTESS:

Art. 12. La falta de comunicación que hace referencia el Artículo 10 del presente decreto, en el plazo, orden y modalidad fijada por la Autoridad Administrativa del Trabajo, será sancionada con una multa de 1 a 5 jornales mínimos, conforme a la siguiente escala:

ESCALA DÍAS DE ATRASO EN LOS JORNALES SEGÚN MULTAS

COMUNICACIÓN ESCALA EN GS.

Hasta 30 días 1 jornal 81.252

31 días hasta 45 días 2 jornales 162.504

46 días hasta 60 días 3 jornales 243.756

61 días hasta 90 días 4 jornales 325.008

91 días o más 5 jornales 406.260

La multa por la falta de comunicación de accidentes de trabajo, riesgos laborales y enfermedades profesionales será la establecida en la legislación y reglamentación respectiva. Le sugerimos que espere el periodo de amnistía que los gremios han solicitado.

Lic. Lilian Torres