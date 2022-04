Mentir en las DDJJ de millonarios bienes de políticos no será penado

El liberal Jorge Ávalos Mariño dijo que con ello se desnaturaliza la declaración jurada de bienes y la convierte en una “cuestión discrecional”.

El cartista Derlis Maidana sostuvo que esto no implica cercenar la facultad de la Contraloría de denunciar ante el Ministerio Público una sospecha de irregularidad.

El liberal llanista Édgar Ortiz minimizó la controversia entre penalizar y despenalizar, dando un ejemplo que no hace justicia a la importancia del proyecto, y se ajustaba al argumento cartista. Mencionó que no se puede sancionar a un funcionario por declarar que un bien tiene un valor específico

La diputada de Patria Querida Rocío Vallejo retrucó afirmando que en realidad se trata de millonarios bienes que son omitidos. “Se trata de que aquellas personas que tienen sendas cuentas bancarias o pertenencias que deberían ser declaradas y no fueron declaradas, o empresas no declaradas y no sabemos por qué”, expresó.

La diputada del Encuentro Nacional Kattya González manifestó que la intención en realidad es la impunidad del olvido. “Las pastillas de amnesia (en alusión a la canción del grupo musical mexicano Bronco) que requieren legislar para que el olvido sea impune. La versión Senado es el principio republicano de rendición de cuentas públicas. El olvido doloso, malicioso, de no involucrar al Ministerio Público, lo que hace es arropar un escenario de delitos conexos como el crimen organizado y enriquecimiento ilícito”, advirtió.

Recordó el caso del ex presidente de la República Horacio Cartes, que omitió una empresa offshore llamada Dominicana Acquisition SA y que se vio obligado a declarar solo tras el escándalo de los Pandora Papers. La presentación de la declaración jurada de rectificación de Cartes tiene fecha 30 de setiembre del 2021, y habla de una corrección “por un error involuntario” de los datos presentados desde el 2013 hasta el 2018, tiempo en que fue presidente.

“No tengo los problemas que ustedes tienen, los multimillonarios políticos. Cada vez que se les pilla algo, ustedes van a poder justificar impunemente su declaración. Me cuesta creer que yo me pueda olvidar de una empresa que después salta en el Pandora Papers. Los funcionarios públicos tenemos que tener una pena en caso de olvidar bienes, que luego están comprometidos en operativos como Ultranza PY”, aseveró Kattya.

Lo que causó la burla de muchos fue la argumentación del cartista Walter Harms, quien alegó que es necesario que tanta transparencia no sea “un yugo imperdonable por no tener la certeza cuantitativa”, y remarcó que no todos los políticos tienen capacidad de confeccionar una declaración jurada.

El diputado de Honor Colorado Basilio Núñez señaló que “casi la mitad de la Cámara Baja ha rectificado la declaración jurada”.