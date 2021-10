En la exposición de la topografía del terror empieza con el pretexto para perseguir, torturar o matar a los elementos sociales disidentes. La grave situación económica y la corrupción de la clase gobernante hicieron naufragar la democracia de Weimar y allanó el camino para que un cabo austriaco se hiciera con el poder con un poco más del 33% de los votos. Los restos del aparato de seguridad que persiguió judíos, gitanos y homosexuales se exhiben para el que quiera recordar y no repetir. Las delaciones entre amigos y parientes nos recuerdan lo mismo que aconteció en 35 años de dictadura de Stroessner, pero sin memoria. Nuestro llamado Archivo del Terror es una lúgubre oficina irrelevante en una olvidada oficina del poder judicial. El sitio está escondido para que nadie se entere y menos los directamente relacionados con ese largo como tenebroso periodo autoritario. Debería estar como aquí en Berlín. Abierto y gratis para que sea una lección de vida que no debería repetirse nunca mas.

La memoria lleva obligatoriamente a un cuestionamiento y cada momento sirve para evitar volver a repetirse en esa sucesión de hechos que llevan a los pueblos a sus grandes equivocaciones. Stroessner llegó a caballo de “paz y progreso” y una parte grande de la población apoyó su propuesta sobre la reciente memoria de la Guerra Civil del 47 y los gobiernos efímeros que los sucedieron, así como en Alemania que después de la Primera Guerra Mundial atravesó grandes necesidades económicas y una carga de humillación que creían era absolutamente injusta. La corrupción es un disparador enorme de estos graves retrocesos en la vida de los pueblos. Nosotros vivimos con ella y no asumimos su poder de nitroglicerina sobre la democracia y la libertad. Solo falta algún cabo austriaco que lo implosione como lo fue Chávez en Venezuela. El guion es el mismo. Por eso hay que tener memoria.

Los pueblos que no recuerdan tienden a cometer los mismos errores siempre. Debemos hacer un museo, un plan de estudios que rescate la memoria y pueda finalmente hacer que no tengamos los paraguayos que lamentar nuevos gobiernos de terror y de miseria. Recordar para no olvidar.