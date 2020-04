Medina y Aquino cuentan su experiencia en tierra incaica

Bernardo Medina, futbolista paraguayo que juega en el Atlético Grau, de Perú, dialogó en La sobremesa de Fútbol a lo Grande sobre la situación por la que atraviesa. “Aquí no podemos salir, si salgo lo hago cada 15 días, se están tomando las mismas medidas que en Paraguay. Nos manejamos por delivery para realizar las compras”, indicó. Además contó que “vivo en un departamento y se me complica demasiado para realizar los entrenamientos. Hago trabajos estáticos como sentadillas, flexiones de brazos y también cinta. Siempre trabajando para tratar de no sumar peso”.