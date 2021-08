Medicina UNA: “Hermanos Ibarrola tienen influencia, quiérase o no”

Suelen pedir audiencia para hablar conmigo (Ibarrola), pero últimamente no. No puedo cerrarles. Laurentino Barrios, decano de Ciencias Médicas.

Según miembros de la comunidad educativa, ambos candidatos, el doctor Osmar Cuenca y el doctor Ramón Bataglia, forman parte de la vieja estructura de la UNA, donde influencian figuras como las de los hermanos Jaime y Ernesto Ibarrola, o el doctor Gustavo Rodríguez Andersen, quien recientemente admitió ante la Justicia un hecho de acoso y coacción sexual a una estudiante.

El doctor Barrios, quien continuaría su carrera en el sector privado, cuando esta hoja le consultó por qué el apellido de los consanguíneos sigue sonando fuerte en la Facultad admitió: “Los Ibarrola han tenido gran influencia durante muchos años, entonces es difícil; tienen influencia quiérase o no. Hay que ser sinceros”.

Entonces, se trata de estar de uno o de otro bando, advirtió. “Los que están con ellos y los que no, son los que están en contra, parece simple así”.

El decano incluso aseguró que mantuvo una política de puertas abiertas para los Ibarrola. “Ellos tienen el mismo derecho que todos, me suelen pedir audiencias, pero ya no lo hacen últimamente. Yo no les puedo cerrar”, sostuvo.

Procesos. Los Ibarrola, leales al ex rector Froilán Peralta, siguen cobrando G. 70 millones mensuales pese a que no ejercen función alguna en Medicina o en el Hospital de Clínicas, pues afrontan un proceso ante el Ministerio Público y un eterno sumario administrativo en la FCM.

El caso de los hermanos de sangre vio la luz con el movimiento estudiantil #UnaNoTeCalles, donde fueron denunciados por manejar Ciencias Médicas como una seccional colorada, repartiendo rubros entre sus parientes.

Alegando temor a demandas de parte de médicos en la Facultad, el sumario de ambos cumple cinco años y permanece abierto. El primer sumario dio como resultado la inocencia de los médicos, aseguró Laurentino Barrios. Luego, se abrió el segundo sumario que sigue sin concluir, al igual que su proceso legal ante el Ministerio Público.

Candidatos. El especialista en Cirugía Osmar Cuenca, quien fue director de Admisión de la FCM es uno de los candidatos a decano, con el neurocirujano Fabrizio Frutos Porro. Según denuncias, ambos candidatos son cercanos a los Ibarrola.

El otro postulante, quien tendría menos votos para ocupar el cargo en las votaciones de hoy, es el doctor Ramón Bataglia, quien ocupó cargos directivos durante el decanato de Aníbal Peris, otra víctima del movimiento #UnaNoTeCalles, y también leales al ex rector Froilán Peralta. Hasta ayer seguían las protestas por la supuesta influencia de los hermanos en la Facultad.



