Me quedo en casa, una campaña contra el coronavirus

Yo me quedo en casa es la campaña lanzada en las redes sociales por celebridades como Laura Pausini, Nek, Tiziano Ferro o Chiara Ferragni para animar a los italianos a no salir de sus hogares y contener así la epidemia del coronavirus.

El Gobierno italiano emitió un decreto con el que suspende las clases en escuelas y Universidades hasta el 15 de marzo, así como todos los eventos culturales, como cines, teatros o discotecas, al menos hasta el 3 de abril. El objetivo es detener los contagios en Italia del coronavirus, que suma 366 víctimas mortales y 6.387 contagiados, sobre todo en el Norte del país. El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, pidió expresamente a la ciudadanía que evite salir de sus casas en la medida de los posible y ha aplaudido la campaña Iorestoacasa (yo me quedo en casa) lanzada por las redes sociales.

El titular de Cultura, Dario Franceschini, aseguró que el cierre de teatros, museos y discotecas es “una medida necesaria y dolorosa” pero animó a que la cultura llegara a las casas de los italianos.

Para ello pidió a las cadenas de televisión que incluyan en sus parrillas programas de música, teatro, cine, arte, e invitó a todos los personajes del mundo cultural que usaran sus redes sociales para animar estos días tristes.

El cineasta Paolo Sorrentino, instó en Instagram a quedarse en casa y pidió recomendaciones de libros, películas y música. Tiziano Ferro publicó un video versionando el tema Someone you loved del británico Lewis Capaldi: “Escuchemos las directivas. No es fácil pero la situación es crítica en todo el mundo”, escribió en italiano, inglés y español.

“Muchos recibieron esta historia como unas vacaciones pero no es así, debéis comprenderlo. Quedaos en casa, chicos, no os mováis si no es indispensable”, llamó desde Instagram. EFE