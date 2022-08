Masi insiste en denunciar a fiscal y el Senado posterga

Pese a la insistencia de la senadora del Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi, de tratar el pedido en contra de los citados fiscales, la sesión no llegó al punto que debía tratar ambos casos a la vez. Incluso, los senadores quedaron embretados luego de que en el capítulo de peticiones se llevó a voto nominal el adelantamiento del proyecto al punto 10 cuando en principio estaba establecido en el punto 18.

No obstante, Masi fundamentó la importancia y fundó su insistencia en el hecho de que sería evidente la inoperancia fiscal, en particular la del fiscal Lorenzo Lezcano, en la investigación contra el presunto narcotraficante Sebastián Marset y sus presuntos socios. El principal cuestionamiento es que Fiscalía contaba con información clasificada, pero no actuó y hoy “Ezequiel Santoro es un fantasma, vaya a saber por qué está tan protegido. Marset y Lindomar están prófugos”, resaltó Masi.

La denuncia, que se espera sea aprobada en otra sesión con el membrete del Senado, refiere que con todas las pruebas recolectadas “ameritan la formulación de una denuncia, ante la posible existencia de las siguientes conductas que podrían tener relevancia penal; en las que existirían responsabilidades penales directas por parte del agente fiscal Lorenzo Lezcano”. Se trata de la investigación que incluía integrantes como Alberto Koube, Federico Santoro, Lindomar Furtado, entre otros presuntos miembros de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas.

Precisamente sobre una de las personas que aparece en una serie de hechos vinculados a Marset y otros, Masi hizo hincapié. Se trata de Santoro, quien es uruguayo, pero tiene cédula paraguaya, afirmó en base al informe del Comando Tripartito. “Santoro... con antecedentes penales, cambió divisas a través de casas de cambio para envíos en el exterior”, dijo. Resaltó que aparece en la última foto de junio de 2021 junto a Marset y Koube. Posterior a esta reunión Marset había salido del país. “Más gavilla imposible, nadie va a dudar la presencia y vinculación de Santoro”, afirmó.

Masi también vinculó la presencia del avión iraní-venezolano con la carga de Tabesa, Ezequiel Santoro, Marset y una empresa de la prófuga Dalia López denominada Elvisan SA.. “La gavilla está unida”, indicó. Asegura que los mismos fiscales “que fueron a lloriquear con el embajador de los EEUU tienen las evidencias y no investigan”.



