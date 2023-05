Más liberales toman distancia de la denuncia de fraude

Para la diputada Celeste Amarilla no existe razón para acompañar la denuncia de fraude hecha por Paraguayo Cubas, líder de Cruzada Nacional. Culpó más bien a los apoderados y mesarios de la Concertación.

“Yo quiero la cabeza de los apoderados, de los miembros de mesa, que resulta que hubo fraude y a las cinco de la tarde no nos dijeron. El problema somos nosotros. El problema no está afuera”, cuestionó.

Aún así, cree que las máquinas fueron manipuladas, y recordó que ya habían hecho dicha denuncia, junto al senador electo Eduardo Nakayama, durante las internas partidarias. Recordó que ahora, cuando detectaron que candidatos pocos conocidos obtuvieron votos en todo el país y había una secuencia de números que se repetían, se quejan.

CUARTO SOBRE. Con relación al pedido formal de apertura del sobre cuatro por parte de Efraín Alegre, expresó que en la práctica lo más probable es que en vez de boletines en los sobres se hallen “chipas”, atendiendo de que históricamente los boletines eran considerados basura electoral.

“El problema es que el sobre cuatro no existe. Si hubo 10.000 mesas, ni 8.000 entregaron todo. La gente metía su chipa adentro del sobre cuatro, no tuvo cadena de custodia y eso es una inoperancia del TSJE. No le dieron la importancia correspondiente y ahora tienen miedo de que haya chipa en vez de boletines. Esa es la verdad y no quieren decir”, comentó.

ACEPTAR DERROTA. Para el senador electo Eduardo Nakayama, los resultados son irreversibles. Se mostró en contra de reclamar fraude, en particular en el cargo de presidente porque la diferencia fue marcada. “Yo no coincido en la postura. Yo siempre estoy a favor de la transparencia, pero en este caso particular creo que, en lo relacionado con presidencia, no hay nada que discutir ni objetar”, refirió.

También rechaza la teoría del fraude el senador Salyn Buzarquis, quien es de la postura de que dentro del partido haya una autocrítica, en particular, de los dos grandes líderes que se turnaron por años en el manejo partidario, refiriéndose a Alegre, actual y Blas Llano, líder de la disidencia. Para Buzarquis, ambos son los principales responsables de haber dividido al partido y que las consecuencias están a la vista.

Días atrás, Agustín Saguier, ex candidato a diputado por Capital, en la que el PLRA perdió su banca, dijo que la derrota de la Concertación fue clara y que se debe dar vuelta de página y bregar por sacar el país adelante y optar por una oposición responsable.

FRAUDE. Hasta el momento, los que sostienen el pedido de abrir el sobre número cuatro. en forma entera o al azar, e incluso para su conteo manual, sostienen que así se va a constatar si coinciden con los boletines los datos del sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP).