Más Interior

Bella Vista entrega último almuerzo escolar

La Municipalidad de Bella Vista, Itapúa, realizó la entrega de kits de alimentos a padres de alumnos en reemplazo del almuerzo escolar, que no se puede realizar debido a la suspensión de clases presenciales como medida preventiva por la pandemia del coronavirus. La distribución se llevó a cabo en la escuela Arandurã en el centro de la comunidad. En la oportunidad fueron entregados los paquetes de alimentos a padres de 115 alumnos de la institución. Una empresa adjudicataria del almuerzo escolar realizó la entrega junto con funcionarios municipales y docentes. La Comuna de Bella Vista utilizó recursos provenientes del Fonacide para pagar los alimentos. La entrega de alimentos por el almuerzo escolar fue la última llevada a cabo durante este año, según dijo el intendente municipal, Eduardo Oswald. NM



Becarios EBY Misiones percibirán haberes

Los jóvenes quienes presentaron su pedido para acceder al beneficio, finalmente recibirán G. 4 millones que ofrece la Entidad Binacional Yacyretá a cada alumno en este mes y será en un solo pago. La selección de beneficiarios y el pago se vino retrasando por la pandemia y optaron por solicitar informe a las facultades de la participación de los estudiantes en clases virtuales y otorgarles las becas. “Son G. 1.072 millones para 268 beneficiarios en total, planteamos que el pago se realice en 3 ciudades San Juan, San Ignacio y Ayolas así evitan aglomeración de los jóvenes al cobrar y puedan hacerlos más cerca de su distrito. Se les pagará G. 4 millones en efectivo el miércoles, la lista de beneficiarios vamos a publicar el martes en la página de la gobernación”, expresó Milciades Cuevas secretario de Educación de la Gobernación de Misiones. VR



Indígena excluido de proyecto de vivienda

En el Departamento de Alto Paraguay existe un proyecto de vivienda para comunidades indígenas recientemente anunciado por la Gobernación que realiza las gestiones ante el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat para dar solución habitacional a los nativos entre ellas están comunidades de Ayoreos, pero un asentamiento aparentemente no figura en el plan de construcción. Eocadi Chiqueno uno de los pobladores de la parcialidad Guida Ichai dijo que el lugar donde se encuentra no figura como beneficiario del construcción de viviendas que va ejecutar el Ministerio, sin embargo sus vecinos de otras comunidades están en la lista por eso se sienten excluido. El nativo mencionó que desconoce el motivo de la exclusión ya que en primer momento estaba en el proyecto. Los Ayoreos de Carmelo Peralta serán beneficiadas con 60 viviendas. AM