Más Deportes

Futsal

Portugal y Kazajistán a semis del Mundial

Portugal y Kazajistán se clasificaron para disputar las semifinales de la Copa Mundial de futsal que se juega en Lituania.

Los europeos derrotaron a España en cuartos de final por 4 a 2, mientras que Kazajistán dejó en el camino a Irán con victoria por 3-2. El choque por las semifinales será el jueves 30 desde las 13:00 en el Kaunas Arena.





Fútbol femenino

Sol de América se queda con el 2° puesto

Sol de América se quedó con el vicecampeonato absoluto de fútbol femenino, tras superar a Capiatá en penales por 4 a 3. El duelo se disputó en el Feliciano Cáceres y hubo paridad sin goles en tiempo normal. Ambos equipos acompañarán a Cerro Porteño (campeón Absoluto) en la Libertadores 2021.

La Copa se jugará del 3 al 18 de noviembre en Asunción. Grupo A: Ferroviaria (BRA), Sol, Cuenca (ECU) e Santa Fe (COL). Grupo B: Cerro Porteño (PAR), Santiago (CHI), Yaracuyanos (VEN) y Kindermann (BRA). Grupo C: Cali (COL), Alianza (PER), Bolivia 1 y Universidad de Chile (CHI). Grupo D: Corinthians (BRA), San Lorenzo (ARG), Nacional (URU) y Capiatá.



Tenis

Europa se impone otra vez en la Laver Cup

La supremacía del tenis europeo continúa en la Copa Laver con el cuarto título obtenido de manera consecutiva con contundente triunfo por el marcador de 14 a 1, sobre el Resto del Mundo.

El equipo de Europa ganó ocho de los primeros nueve partidos en el evento de exhibición de tres días, que se pospuso en 2020 debido a la pandemia del coronavirus.

Desde que se inició el torneo en el 2017, el equipo de Europa ha sido siempre el campeón. El equipo europeo estuvo integrado por: Daniil Medvédev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini y Casper Ruud. El capitán fue otra vez el histórico ex tenista sueco Björn Borg.