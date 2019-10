Más Deportes

Tenis

Debut victorioso de Vero Cepede en Hungría

La número uno de Paraguay, Verónica Cepede debutó con victoria en el torneo ITF en Székesfehérvár, Hungría, dotado en 100.000 dólares. La paraguaya venció a la jugadora local, Réka Luka Jani, quien accedió con un Wild Card de la organización, por 6-4 y 6-2.

En segunda ronda, Vero jugará ante la española Aliona Bolsova Zadoinov, nacida en Moldavia, pero de nacionalidad española.

De seguir avanzando en el certamen, Vero se las verá con la conocida Irina Begú o en su defecto con otra conocida en el ambiente Jana Cepelova.

Por otro lado, en el torneo de Basilea, Suiza, Roger Federer no tuvo problemas ante Radu Albot de Rumania al que venció 6-0 y 6-3. Por su parte el suizo Stan Wawrinka venció al uruguayo Pablo Cuevas por 6-3 y 6-4. David Gofin dió cuenta de Marin Cilic 6-4 y 6-4. No juega el número uno Novak Djokovic.



Futsal FIFA

Mañana dos partidos por la Copa Paraguay

Para mañana están programados el seguimiento de la Copa Paraguay de Futsal FIFA. Silvio Pettirossi jugará ante Furia de Villeta, en partido que esta programado en cancha del Sport Colonial, a partir de las 21.00.

A esa misma hora Sport Colonial jugará ante Star’s Club en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo. Recordemos que en el arranque de esta fase, el viernes 18, Silvio Pettirossi venció a Santa María por 3 goles a 2, correspondiente al grupo B. Mientras que por el grupo C, el domingo en horario matinal, Afemec venció a Sport Colonial por 5-2. Los demás partidos se de disputarán el viernes 1 de noviembre, hasta completar toda la programación.