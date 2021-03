Marito en su nube rosada

Mario Abdo Benítez está como el monito ese de los emoticonos, no ve, no habla ni escucha.

Si la situación no fuera tan grave y tan dramática, diría que él muestra tanta eficiencia como Gorosito. La cuestión es que Gorosito nos va a dejar sin la cuarta Libertadores si seguimos perdiendo en el segundo tiempo de cada partido; y obvio que el perjuicio que ocasiona el presidente del Paraguay es inmensamente mayor.

El daño que este Gobierno de gente tan incompetente e improvisada está infligiendo al país es inestimable, y hoy, cuando comenzamos a transitar por las horas más oscuras en nuestra historia, es cuando la insensibilidad de Marito y sus ministros queda más expuesta que nunca.

Ya no quedan camas disponibles en terapia.

El domingo en la noche alguien contaba en un tuit que acababa de fallecer una señora mayor, y que la cama fue inmediatamente ocupada por el hijo de la misma.

Los dramas familiares se acumulan, como el de aquella mujer que fue a manifestarse con un cartel que decía: “Acabo de enterrar a mi papá, en este país mueren por los robos y desidia del Estado”. Se lo mostraba a un policía, otro paraguayo pobre que cree que el uniforme le hace importante.

A los recientes acontecimientos no les podemos restar el hecho de que el pueblo paraguayo viene haciendo un tremendo sacrificio desde hace tiempo, desde hace como 70 años si queremos ser rigurosos. Y ahora nos encontramos mucho peor que al principio, cuando comenzaba esta pesadilla. Porque hace un año parecía –al menos en los discursos– que iban a hacer bien las cosas, le teníamos al capitán Mazzoleni, quien parecía saber lo que había que hacer; hubo diputados que prometieron donar sus salarios y hasta se habló de hacer una reforma del Estado. Jaja… qué buenos tiempos aquellos que nos permitimos ser ilusos.

Hoy, en cambio, solo nos queda desesperanza.

La lista de las cosas que este Gobierno hace mal no cabría en este reducido espacio. Pero sí podemos mencionar alguna que otra, como las conferencias de prensa, por ejemplo.

Un desastre absoluto son sus conferencias de prensa. No es por la calidad del sonido ni esas cuestiones técnicas. El problema está en sus cabezas, porque en realidad no saben nada, y quizá ni les importa. No es solo un error de estrategia de comunicación y bla bla bla… El asunto es que son todos unos improvisados y una conferencia de prensa da paso a otra para aclarar lo que anunciaron confusamente en la primera. Y así ha sido desde marzo 2020.

Personalmente me pareció de muy mal gusto haber puesto en una conferencia con el nuevo ministro de Salud a ese par de inútiles con mayúsculas.

En qué cabeza cabe que en momentos tan dolorosos, complejos y difíciles como los que estamos viviendo, le pongas a hablar de emergencia nacional, código rojo, etc., a ese par que salieron a decir nada, porque nada es todo lo que pueden aportar. El intendente de la capital, a quien una foto muy explícita le probó que usa propiedad de la ciudad para su campaña política; y el otro un gobernador a quien creíamos desaparecido en acción, desde hace más de un año y que nunca luego hizo nada.

En medio de todo, miles se manifiestan, protestan, escrachan, exhiben al mundo la indignación y la impotencia por tener gobernantes tan malos.

Ahora quieren suspender todo desde las 20:00, pero no hay un solo ministro o asesor que piense en solucionar el problema de las reguladas del transporte público, que por cierto afectan a una gran mayoría de la población trabajadora.

Y precisamente en esta hora aciaga nos ha tocado tener un presidente que solo calla, y tranquilo descansa montado en su nube rosada desde donde puede observar aquel maravilloso país que solo existe en su cabeza.