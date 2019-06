Marito se olvidó del “caiga quien caiga” y decidió liberar votos

El presidente Mario Abdo Benítez no bajó línea para seguir en sintonía con su discurso firme de “caiga quien caiga”. Finalmente liberó los votos de los senadores de Colorado Añetete para votar por la pérdida de investidura del legislador liberal Dionisio Amarilla, salpicado por un supuesto caso de tráfico de influencias en una licitación millonaria en el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Los votos están liberados (dentro de Colorado Añetete). Cada uno va a escuchar y cada uno va a tomar su decisión”, expresó el jefe de Estado, tras inaugurar viviendas en Itauguá.

El oficialismo nunca sentó postura y se frustró la reunión el pasado lunes. Luego, cada legislador empezó a jugar a favor y en contra. En esta última línea se jugaron Blanca Ovelar y Martín Arévalos.

línea Añetete. El presidente remarcó que tiene la misma posición de siempre, desde que inició el proceso que generó el pedido de la pérdida de investidura. “Una injusticia no se repara con otra injusticia en el sistema de República. No podemos no dar el derecho a la defensa a alguien que está siendo acusado de algo”, aseveró.

Insistió en que los senadores de Colorado Añetete saben la línea histórica del Gobierno en la lucha contra la corrupción que “creemos que si somos justos, la posición reiterante y recurrente. No obstante, todos tenemos derecho a ser escuchados y a la defensa”. Acotó que construyó un itinerario lleno de adversidades y siempre eligió el camino difícil de defender principios. “Hoy defendemos el principio del sistema de República que garantiza el derecho a la defensa”, aseveró.

Afirmó que no quiere polemizar el caso que ocurrió en una oficina privada. Señaló que lo que pueda señalar Amarilla puede contribuir y desarrollar la capacidad de escuchar. “Hay una crisis moral transversal. Impacta a la clase política y también impacta a otros sectores. Es importante que la sociedad pueda tener toda la información, porque vamos a ir creciendo nuestra democracia. Hay que administrar adecuadamente. Esta fisura moral que tiene la sociedad es transversal y alcanza a muchos”, significó.

seguridad. Presidente espera resultado de la auditoría sobre la licitación cuestionada en el IPS. Reiteró que si no hay causales y sospechas contra Armando Rodríguez (titular de IPS), no tiene porqué sacarlo del cargo.

Anunció que revisarán todas las licitaciones de guardias de seguridad de todas las instituciones públicas. Aseveró que están trabajando y que no se rompió el acuerdo sobre la mesa directiva.