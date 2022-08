Mario Abdo traicionó a Hugo Velázquez, sostiene Bachi Núñez

A criterio del parlamentario cartista, entre Mario Abdo y Hugo Velázquez nunca hubo una buena relación y que “la estocada final” fue dada por el propio titular del Ejecutivo, tras la acusación que hizo Estados Unidos. Para Bachi, Arnoldo Wiens siempre fue el favorito de Mario Abdo como precandidato a presidente.

"Entre Marito y Hugo Velázquez no hubo una buena relación; creo que la estocada final lo colaboró Marito (por designación de EEUU). Yo personalmente no me voy a meter en la pelea entre Añetete y Fuerza Republicana, que hable con sus aliados, los concertados", dijo a Monumental 1080 AM.

Poco después del anuncio que hizo el gobierno de Biden, Velázquez renunció a su precandidatura por el Partido Colorado y fue presentado en su reemplazo el ahora ex ministro de Obras Públicas.

En otro momento de la entrevista, afirmó que “Marito se está quedando solo y que se está salvando con esta situación”. Además, señaló que el mandatario trama un plan con la Concertación para traicionar al Partido Colorado.

"Candidatos a gobernadores y candidatos a diputados comentan que Mario Abdo les dice que el partido no tiene que llegar al poder, que hay que calmarse", expresó.

Velázquez había anunciado que dejaría la Vicepresidencia de la República, pero ahora se aferra al cargo alegando que no existen procesos abiertos en su contra.

El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, explicó que el segundo del Ejecutivo obstruyó una investigación que lo amenazaba a él y sus intereses financieros. Indicó que el soborno se trataría de USD 1 millón.

La legisladora Lilian Samaniego reconoció que les tomó por sorpresa la decisión del Gobierno de Estados Unidos y solicitaron una audiencia para el próximo lunes con el canciller nacional, Julio César Arriola, para conocer más detalles sobre la designación.