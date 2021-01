Mario Abdo: "Me pueden putear, pero no pueden refutar los números"

Habló sobre sus logros y las gestiones que viene realizando en solo dos años y medio de su mandato y aseguró que los números son irrefutables. Se refirió a las mejoras en el sistema sanitario, además, se mostró optimista en cuanto a una recuperación económica del país.

"Me pueden putear, pero no me pueden refutar en los números", expresó el titular del Ejecutivo como reacción a las críticas que se desataron en los últimos meses ante los hechos de corrupción que salpicaron a su gobierno.

Dijo que pese sigue cumpliendo con los compromisos que hizo en campaña, pese a que se tuvo un año difícil con la pandemia del Covid-19. “Todos los días estoy en algún acto de inauguración, porque quiero transmitir esperanza hacia el futuro de nuestra Nación”, mencionó el jefe de Estado.

"Tenemos la satisfacción de que hoy pudimos triplicar lo que se hizo en el gobierno anterior, lo que demuestra el compromiso", prosiguió.

Siguió su discurso afirmando que no le desaniman las críticas y que solo se enfocará en seguir trabajando. "Por salud mental ya no veo noticias, me levanto temprano, leo la Biblia y salgo a trabajar. No me desaniman las críticas, estoy con la conciencia tranquila y en paz", señaló.

“Muchos problemas tenemos, muchos desafíos, muchas inequidades y un presidente tiene que planificar lo que va hacer. Cuando uno va y recorre hace compromisos con la gente en base a una planificación”, continuó Mario Abdo.

Respalda a Federico González

En otro momento, habló sobre la designación de Federico González como nuevo director paraguayo de la Itaipú Binacional. El presidente una vez más respaldó a su alto funcionario.

"El que lidera toda la negociación de todos los instrumentos internacionales es el canciller nacional y el presidente de la República", aclaró y remarcó que González no tendrá participación en ninguna negociación.

"Si Federico se va como director de Itaipú, él ya no negocia ningún documento internacional. No está en la cadena de negociación", puntualizó y dijo que los encargados de negociar serán el ministro Arnoldo Wiens; el titular de la ANDE, Félix Sosa; y el ingeniero Guillermo López Flores.

El Anexo C del Tratado de Itaipú establece la revisión después de transcurrido un plazo de 50 años a partir de su entrada en vigor, teniendo en cuenta, entre otros, el grado de amortización de las deudas contraídas por la binacional y la relación entre las potencias contratadas por ambos países.