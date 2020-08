Mario Abdo inaugura obras y da abierto respaldo a Petta

Abdo y Petta se trasladaron ayer hasta el Departamento de Paraguarí para participar de la habilitación de mejoras en seis establecimientos educativos con fondos de la Unión Europea, que proyecta una inversión de G. 60.000 millones.

El mandatario cumplió su segundo año y no realizó ningún cambio de ministros. Se plantó a la presión política y ratificó su respaldo a Petta.

Había señalado que goza de su confianza y que es una persona honesta. “Está haciendo un buen trabajo en un momento difícil. Esto es atípico hacer las escuelas no presenciales. Es desarrollar toda una capacidad que nadie tenía. No hay receta para enfrentar lo que vive el mundo”, había argumentado el mandatario buscando apaciguar las críticas que hay por parte de la comunidad educativa que considera que no funcionan las clases virtuales.

Los propios aliados políticos del presidente habían pedido la cabeza de Petta, quien ayer se pasó elogiando al presidente y afirmando que las clases virtuales en el país llegan al 90% de los alumnos.

“La pandemia fue difícil para todos. 1.300 millones de alumnos en el mundo están en sus casas, los nuestros también, pero yo creo que esa decisión fue correcta presidente, de aquella reunión del 10 de marzo, donde se tomó una difícil decisión de suspender las actividades presenciales en las escuelas. Las familias a partir del 11 de marzo tenían que ser parte más activa de la actividad escolar de sus hijos porque lo tenían que llevar a distancia en su casa. Entonces allí estuvo un ejército de docente a nivel nacional, un ejército que estuvo de pie en todo momento y que llevó adelante y sostiene hasta hoy la educación a distancia, en forma virtual”, aseguró.

mag. Además de Petta, otro ministro que está en el ojo de la tormenta es Rodolfo Friedmann, de Agricultura y Ganadería, a quien también Marito le dio su público respaldo en un acto oficial realizado esta semana.