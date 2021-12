Mario Abdo descartaría pugnar por la ANR: "Ya no me voy a candidatar a nada"

Entre otras cosas, se jactó de tener el gobierno que más títulos de propiedad entregó "en toda la era democrática", así como también el que realizó mayor ejecución de obras, el que más invirtió en salud pública y cayó menos en su economía durante la pandemia del Covid-19.

"Y si Dios quiere vamos a seguir trabajando hasta el último día. Ya no me puedo candidatar a nada, hay algo que puede pasar todavía, pero no sé todavía. Pero, no me voy a candidatar a nada", afirmó el jefe del Ejecutivo.

Hace casi dos meses, el presidente de la República recibió una propuesta por parte de senadores del movimiento que lidera, Colorado Añetete, para presentarse como candidato a titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Desde entonces hasta la fecha no dio indicios de cuál será su decisión final.

Poco tiempo antes también referentes del Movimiento Honor Colorado le hicieron el mismo ofrecimiento a su líder, el ex mandatario Horacio Cartes, quien tampoco aún confirmó que será candidato, pero el 4 de noviembre pasado dijo en Concepción que quiere trabajar por el Partido Colorado.

Siguiendo con la línea del discurso de Mario Abdo, dijo que el pueblo ya le dio la "satisfacción" y responsabilidad de llegar a la conducción del país.

Asimismo, llamó a todos los dirigentes de las diferentes comunidades del país a que sean ellos mismos quienes planteen sus propuestas de desarrollo al Congreso Nacional y no lo hagan en nombre de él, porque "muchos ya no quieren aprobar créditos" a su administración.

Recientemente, se dieron fugas en su bancada en la Cámara de Senadores, que ahora se redujo a solo dos legisladores: Óscar Cachito Salomón y Rodolfo Friedmann.

El miércoles se formó una nueva bancada independiente, liderada por Lilian Samaniego, ya que no estarían muy de acuerdo con la candidatura para la presidencia del vicepresidente Hugo Velázquez. Una semana antes otros dos senadores de Añetete se sumaron a las filas de otro bloque independiente.