Cartes afirma que quiere sumar en ANR

Cartes aún no confirma que será el próximo candidato a presidente de la ANR, pero dijo que quiere trabajar por el Partido Colorado.

“Yo no he dicho que sí todavía para la presidencia del partido. Yo quiero entrar a sumar, quiero un Partido Colorado que llegue a la gente más necesitada y no sea solo una maquinaria electoral para ganar elecciones”, dijo Cartes ayer.

De vuelta volvió a hablar de los afiliados a la ANR como clientela política.

“Tenemos que darle respuestas a la gente que se afilia. Una afiliación es una esperanza para estudiar o trabajar. La única que ofrece oportunidades es nuestra querida Asociación Nacional Republicana”, dijo el ex mandatario.

Luego mencionó que el Departamento de Concepción puede brindar muchas oportunidades.

“Concepción es un departamento de tantas oportunidades, que yo creo que no le dimos todavía su verdadero lugar”, dijo y recordó que el Grupo Cartes apostó por Vallemí para Cecon.

Agregó que el puerto de salida de granos de gran parte de Matto Grosso podría ser Concepción.