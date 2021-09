Mario Abdo compara a Caaguazú con Miami y desata burlas

Señor @MaritoAbdo. Ud. no para de asombrarnos. Se supera cada día. No sé qué es mas desastre:

- ¿#MaritoDeLaMuerte?

- ¿#DesastreKoMarito? o,

- ¿#MaritoDeMiami?

Aquí, casual, la Fuente de Miami vs. La Fuente de la Miami de Marito. pic.twitter.com/MGxk8EZ6Mm