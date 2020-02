Mario Abdo autoriza viaje de Benigno López pese a clima candente con funcionarios

Los destinos serán Roma, Italia, y Miami, Estados Unidos, para participar de dos actividades, justo cuando funcionarios de diferentes instituciones públicas buscan ejercer presión para mantener sus beneficios, limitados en el decreto reglamentario del Presupuesto 2020.

Según lo que señala el documento emitido por la Presidencia, Benigno López será panelista en el Workshop on New Forms of Solidarity - Towards Fraternal Inclusion, Integration and Innovation (I+I+I) en Italia y en la Edición 2020 del Project Finance & Capital Markets, Latin America en Estados Unidos.

Mientras esté ausente será reemplazado por Óscar Orué, el viceministro de Tributación, quien fue designado como el ministro sustituto de Hacienda.

En simultáneo, cerca de 35 sindicatos de diferentes instituciones marcharán en la mañana de este lunes con dirección al Ministerio de Hacienda para generar presión y solicitar audiencia con Benigno López.

Se espera que en esta jornada vayan a movilizarse unas 2.000 personas. La marcha está prevista realizarse en el centro de Asunción, por las calles de Mariscal Estigarribia, continuar por Palma, hasta llegar frente a la sede de la cartera estatal, situada sobre Chile, entre Palma y Presidente Franco.

La limitación de los beneficios a los funcionarios se da luego de las duras críticas por parte de la ciudadanía, tras ser mediatizado el pago de doble aguinaldo –disfrazado como subsidio familiar– en diciembre del 2019 por varias instituciones –entre ellas Hacienda–, pese a la recesión económica y a la caída de los ingresos tributarios.

El Fisco limitó hasta un salario mínimo (G. 2.192.839) y, dependiendo de la disponibilidad de recursos de cada institución, el pago de varios conceptos incluidos.

Entre ellos el subsidio familiar, que puede ser por gastos médicos extraordinarios, ayuda vacacional, ayuda alimenticia, por hijo en etapa escolar hasta tercer año de la media, casamiento, nacimiento de hijo, defunción de familia, entre otros.