Marco Antonio Solís dio cátedra de cómo hacer buena música

El Estadio General Pablo Rojas, más conocido como la Nueva Olla Azulgrana, en Barrio Obrero de Asunción, albergó a más de 30.000 personas que esperaron ansiosos por el show del cantante mexicano Marco Antonio Solís en la noche del sábado último. El ex Buki volvió luego de tres años y una pandemia de por medio para unir a varias generaciones amantes de la música romántica.

Marco Antonio Solís pisó de vuelta suelo guaraní con el World Tour Que ganas de verte, donde dio cátedra de cómo hacer buena música y dar un show de primer nivel. La productora encargada de su venida fue RPM.

Los encargados de animar la previa, iniciada las 20:00 del sábado último, fue el grupo nacional Los Ojeda, quienes acompañaron por una hora al público que seguía llegando y buscaba ubicarse en sus asientos. Su repertorio fue variado y con mucho romanticismo, invitando ya a los presentes a preparar sus gargantas para lo que se venía entrada la noche.

Les prosiguió el grupo argentino Los Rancheros, quienes aprovecharon para festejar con el público guaraní sus 30 años de carrera. El grupo formado en Buenos Aires trajo lo mejor de sus clásicos de pop rock para poner a bailar y saltar al público, que los coreó hasta el final.

CONCIERTO DE MARCO ANTONIO SOLIS_10_38260266.jpg

Que ganas de verte

Pasada las 22:30 de sábado último, las luces por fin se encendieron de vuelta para iluminar el imponente escenario que acogió al cantante mexicano de 62 años, quien subió a la tarima ataviado con un traje color blanco, con varias piedras y cristales incrustados en su chamarra.

En escena lo acompañaron varios cantantes, coristas y unas seis bailarinas que destacaron por sus fantásticos trajes alegóricos a cada canción que interpretó Solís.

Con un fuerte "¡buenas noches hermanitos!" y dar las gracias a los asistentes, Marco Antonio cantó No puedo olvidarla, para dar así inicio a un show de casi tres horas.

Continuó con un clásico de los Bukis Y ahora te vas, para luego dar paso a Tú me vuelves loco, Dime dónde y cuándo.

“Gracias por su presencia, por todos los que han venido, por todos los que han hecho un esfuerzo por estar aquí, en esta cita que hemos hecho para compartir. Este momento es el más importante de nuestras vidas, el presente hermanito, ¡gracias! ¡gracias Asunción! ¡Gracias por esta maravillosa oportunidad! ¡Pásenla bien! La idea es cantar, bailar, llorar y hacer lo que quieran. Esta noche vamos a ver cómo andan de memoria, de garganta y (vamos a dar) un aplauso para los que están hasta atrás. Vamos a ver qué tal andan de memoria y de garganta ¡venga!”, refirió en escena un eufórico Marco Antonio Solís que prosiguió con sus éxitos Invéntame y Antes de que te vayas.

Una de las primeras canciones más coreadas por el público fue Morenita, que vino acompañada de un baile de taconeo de Solís, quien demostró su destreza escénica cantando como los dioses y bailando como un experto. El baile del artista desató el grito desenfrenado de sus seguidores, en su mayoría mujeres de la tercera edad que siguen al mexicano desde sus inicios con los Bukis.

Tu hombre perfecto fue la siguiente canción dedicada en especial a los hombres, que, según el artista, no son comprendidos.

“Esta es una de las canciones que más rápido la he escrito. La terminé en tres horas y media, ¿saben por qué? Porque estaba enamorado, y lo más importante no es eso. Lo más importante es que sigo enamorado”, expresó emocionado para dar paso a La venia bendita, uno de sus mayores éxitos del 2009. La canción es un himno para los hombres y mujeres enamorados, de aquellos que tienen un gran amor en el corazón y cómo el mismo lo dijo, es la canción que más rápido la compuso.

“Estos años que han pasado han sido tan trágicos en nuestro mundo. Nosotros somos muy privilegiados porque estamos presentes. Por algo, Dios nos puso aquí presentes. Así que agradezcamos todos los días y vamos con más intensidad, con más amor y con más gratitud. Tenemos que celebrarlo todos los días más y más, hay que dejar las preocupaciones y tantas cosas a veces nos llegan a la vida y no vale la pena. Tenemos que ser más feliz hermanito, hay que gozar, hay que cantar, hay que bailar”, indicó en una de sus tantas interacciones con el público.

O me voy o te vas, Tu cárcel —canción de Los Bukis— y ¿A dónde vamos a parar? fueron parte del repertorio de 16 canciones, todas acompañadas de un despliegue escénico impecable. Las bailarinas del cantante aplanaron el escenario con sus trajes brillosos, pulcros y con pasos impecables, haciendo un contraste espléndido con el artista, quien también dio un lugar privilegiado a sus músicos, que no perdieron la oportunidad de demostrar sus destrezas de baile.

En un momento dato, el anfitrión se quitó el saco brillante y quedó con un chalequito para aguantar mejor el intenso calor que azotó a nuestra capital y más aún a la Nueva Olla, con una importante cantidad de personas presentes.

Cabe destacar que los espectadores que llegaron en silla de ruedas tuvieron un lugar especial para que pudieran disfrutar con toda comodidad del concierto.

En el lugar estuvieron apostados varios paramédicos, guardias de seguridad y los asistentes que estuvieron ayudando al público a encontrar sus asientos.

RPM apostó por una buena organización para que el público pueda disfrutar de la mejor manera, por lo que también ubicó varias pantallas gigantes para que disfruten minuto a minuto del espectáculo.

Entre el público también se pudo ver cientos de carteles con mensajes bonitos para el cantante, que ya es un visitante ilustre del país.

Los seguidores del artista mexicano se comportaron de una manera extraordinaria y ordenada. Llegaron hasta el estadio entrada las 17:00 del sábado último y quedaron hasta el final del show pasada la medianoche, demostrando así que Paraguay está preparado para ser sede de espectáculos de primer nivel.

Las últimas cuatro canciones fueron bien románticas y de gran aceptación y éxito en la carrera de Solís. Las mismas fueron coreadas y pedidas en cada minuto del concierto, como Mi eterno amor secreto, Si no te hubieras ido —canción de la exitosa novela Salome— y Dónde estará mi primavera. Estas estuvieron en el repertorio y el broche de oro lo marcó la canción Más que tu amigo, una pieza bien pegajosa que invitó a todos a bailar.

El cielo de Barrio Obrero se llenó de fuegos artificiales para poner punto final al concierto.

Navidad sin ti fue una de las canciones que pidió a todo pulmón el público que, para desgracia de los presentes, no forma parte de esta gira. Sin embargo, esta célebre canción no dejará de sonar en las radios del país en las próximas semanas anunciando la llegada de la Navidad.

CONCIERTO DE MARCO ANTONIO SOLIS_11_38260269.jpg

Meet & Greet

Minutos antes del show principal, Marco Antonio Solís compartió un emotivo Meet & Greet con sus fans, donde María Silva, ganadora del sorteo de Última Hora, pudo saludar a la estrella de Navidad sin ti y tomarse una fotografía.

Silva mencionó que hasta el momento del concierto no podía creer que fue la ganadora del sorteo de ÚH y que fue una alegría indescriptible.

"No pude creer. Me emocioné bastante. No esperé este súper premio, ya que estaba con muchas ganas de ir, pero tuve que sacar de mis planes ir al concierto", indicó emocionada.

María Ángela Silva conociendo a Marco Antonio Solís.mp4 Video: Clarisa Enciso

La joven llegó puntualmente a las 20:00 al estadio y en todo momento estuvo nerviosa y a la vez ansiosa, ya que estaba a horas de poder estrechar la mano de quien fuera su ídolo máximo.

"Estaba ansiosa y nerviosa. Iba a ser la primera vez que conocería a uno de mis artistas favoritos. De chica me contagiaron con las músicas de Los Bukis y de su carrera como solista, Marco Antonio Solis con todas sus canciones", agregó.

Las imágenes hablan por si solas y en ella se puede apreciar una sonrisa de satisfacción y muchas emociones y sentimientos encontrados.

"Gracias ÚH por ser una de las fuentes de noticias más importantes del país y gracias por darle esta magnífica oportunidad a todos los lectores un premio más que especial e increíble", sentenció Silva, quien disfrutó y coreó sin parar de las canciones del Buki mayor.

Ganadora UH.jpeg

El fan club oficial de Marco Antonio Solís —con más de 14 años de historia— se denomina En pleno vuelo. El grupo tiene su sede principal en México y también cuenta con su filial en Paraguay. Las integrantes del grupo local, entre ellas mujeres mayores, ingresaron "al detrás de escena" para saludar una vez más a su "rey" y hacerle un regalo muy especial.

Las integrantes llegaron con un cuadro hecho de arcilla por el "rey del barro", en el que se podía apreciar el rostro del cantante tallado a mano y de fondo un paisaje de la tierra paraguaya. Se trata de un regalo que fue entregado de todo corazón por el fan club nacional.

Por su parte, el cantante se vio bastante agradecido por el presente, el cual lo admiró con detenimiento y se lo vio bastante emocionado.

FANS CLUB OFICIAL VUELO ALTO.jpeg

Sin lugar a dudas, Marco Antonio Solís tiene un singular ejército de seguidores que no le sueltan la mano y cada vez que pisa nuestro país lo hace con más fuerza, dedicación y amor.