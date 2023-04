Luis Fonsi no pensó romper récords con Despacito

El cantante, intérprete también de otras canciones como Échame la culpa o No me doy por vencido, cumple 45 años.

Aunque muchos le pusieran cara y voz gracias a Despacito, el músico puertorriqueño no era un recién llegado a la música.

55010884879_4.jpg Luis Fonsi con su esposa Águeda López con quien se casó en el 2014. Foto: EFE.

“Es una canción que se sentía especial desde el inicio. Pero, honestamente, nadie lo vio venir. Una cosa es decir creemos que le va a ir bien en la radio y otra cosa es decir que va a ser un fenómeno y que va a romper todos los récords”, reconoció el cantante.

El año pasado, Fonsi dijo a EFE que no piensa tanto en Despacito, que aún no entiende bien “por qué pasó lo que pasó” y que no quiere entenderlo, que no es de mirar números, de contar premios. “Lo que me importa es que solo trajo cosas buenas a mi vida y que conocí un lado del mundo que no conocía con mi música”, aseguró.

Fuera cual fuera la receta, lo cierto es que la canción junto a Daddy Yankee fue todo un éxito.