Luis Fonsi está a la cabeza de ventas en iTunes con VIDA, Sway y Despacito

Los promotores del artista informaron ayer que, tras sus participaciones en el concierto One World Together: At Home –organizado por la OMS, Global Citizen y Lady Gaga– y en el programa Songland, Fonsi debutó a la posición uno en iTunes Latino en las listas Canciones y Videos Musicales.

Conocido en todo el planeta gracias a su tema Despacito, encabezó con J Balvin, Maluma y Jennifer López la presencia latina en el show One World, que el sábado se transmitió en todo el mundo por televisión, radio e internet.

exitoso. Luego se convirtió el lunes en el único artista latino en participar como juez invitado en el reality Songland, de la cadena estadounidense NBC, en el que un grupo de compositores compiten, con la ayuda de productores de la industria, para convencer a Fonsi de que incluya uno de los temas en su nuevo disco.

Justamente, el cantante se situó esta semana en el tercer puesto en iTunes de EEUU con el tema ganador, Sway, compuesto por él, Pipo Beats y Ryan Tedder.

Su álbum VIDA, certificado con Doble Diamante, se sitúa en la posición uno de la lista Álbumes de iTunes Latino y su éxito global Despacito regresa a la posición dos para continuar como una de las canciones más populares tres años después de su lanzamiento.

Como lo dijo esta semana, el cantautor no dejó de trabajar durante el mes que lleva aislado en su casa por la pandemia del coronavirus y que cuando termine saldrá “como un toro al ruedo”. EFE