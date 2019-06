Luis Castiglioni podría ser candidato a secretario general de la OEA

Si bien no afirmó que esté trabajando en su posible candidatura como secretario general de la Organización de Estados Americanos ( OEA ), Luis Alberto Castiglioni se mostró optimista ante dicha posibilidad.

Sin negar la consulta, manifestó, en el programa La Lupa, que el máximo responsable de la OEA, Luis Almagro, dejará el mandato en marzo del año que viene, por lo que “se tiene que elegir al nuevo secretario”.

Ante la duda de si deberá dejar la Cancillería en caso de resultar ganador contestó, entre risas: “La verdad que no sé, tengo que ir a preguntar ahora”.

Almagro asumió al cargo en 2015, con un mandato de cinco años y con el derecho a una reelección consecutiva. En diciembre del año pasado, el actual secretario general anunció que se presentará en 2020 a la reelección por petición de una serie de países, informó Efe.

El reglamento fija que el secretario general de la OEA es elegido en una Asamblea General, en el que participan los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo, pero no participa en este desde 1962). Para ser elegido, el candidato necesita 18 votos, es decir, una mayoría simple.

Aspiraciones a la Presidencia

Castiglioni tampoco se mostró cerrado a la propuesta de volver a candidatarse a la Presidencia de la República. Al respecto, mencionó que es un legítimo derecho de cualquier ciudadano paraguayo.

“La gente sabe que yo he tratado de servir a mi patria desde ese sitio, ¿por qué no he de tener el legítimo derecho, cuando se dé el momento, de aspirar nuevamente a ese servicio nacional?”, expresó.