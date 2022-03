“Lucha contra crimen organizado debe seguir más allá de crisis”

El presidente Mario Abdo le encomendó a la ex ministra de Justicia un viaje a Colombia para retomar la cooperación en acciones contra el crimen organizado. Pérez considera que la acción con la Fiscalía debe seguir más allá de la crisis por el juicio político.

Desde el cargo de asesora en asuntos de Seguridad del Gobierno, Pérez explicó que la decisión del presidente de la República responde a una necesidad de reestructuración de la forma de trabajar. “Esta asesoría es para el presidente, pero también es en apoyo y dando toda la necesidad de trabajar en coordinación con el nuevo ministro del Interior, Federico González, y la Policía Nacional”, sentenció.

La ministra refirió que el trabajo arranca desde el primer momento con base en una coordinación y consenso con el Ministerio del Interior y el jefe policial.

La narcopolítica forma parte de la agenda de gobierno. Pérez sostuvo que se está trabajando en este contexto y los 17 meses que quedan del periodo presidencial se focalizará en “un toque de cambio” a todo lo que implica el ámbito de seguridad.

“Esto ya sea en el contexto del narcotráfico, del crimen organizado transnacional y la seguridad ciudadana”, dijo.

Narcotráfico y lavado. La serie de allanamientos en el marco del mayor operativo antidrogas viene a confirmar la vinculación del esquema del narcotráfico con el lavado de dinero. Al respecto, Cecilia Pérez sostuvo que es un operativo sin precedentes en la región. “No hay antecedente por lo menos en el país o en América Latina que un procedimiento dure tanto tiempo y en diferentes frentes”, apuntó.

Sostuvo que implica no solamente el narcotráfico, sino todas las derivaciones, entre ellas, el lavado de dinero y la asociación criminal

La ministra afirmó que la investigación A Ultranza PY no existe sin el apoyo del Poder Ejecutivo. “La instrucción es trabajar desde el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional en el fortalecimiento de antinarcóticos y la cooperación internacional que es clave porque el trabajo demuestra que no se puede trabajar en un solo frente”, sostuvo.

Los apoyos del Gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, y de la Unión Europea vía Europol, fueron claves para encaminar la cooperación internacional en el combate contra el crimen organizado.

La ministra asesora en seguridad puntualizó que el apoyo responde a una voluntad política para generar cambios reales y concretos para mejorar el sistema. “Se involucran porque ven que hay voluntad política. Por más que vean que existe o no debilidad en las instituciones (corrupción o impunidad), no se van a involucrar si no ven que exista voluntad política”, significó.

Pérez afirmó que “la instrucción del presidente es que cuando haya elementos objetivos cada uno debe asumir su responsabilidad y responder por sus actos sea del partido o movimiento que fuere”.

juicio político. Sobre el escenario de crispación con la fiscala Sandra Quiñónez, quien está a puertas del juicio político, la ministra dijo que no le corresponde conversar con ella, pero hay un trabajo conjunto dentro del operativo antidrogas, además de otros contextos donde hay que enfrentar la crisis.

“Tenemos otros problemas de seguridad que también tenemos que afrontar, la seguridad ciudadana y las estrategias que se deben plantear”, sostuvo.

La alta funcionaria del Gobierno dijo que la “instrucción puntual es que las instituciones deben funcionar, independientemente del contexto político”. “El fortalecimiento de las instituciones es clave. Esa postura del presidente está bajada claramente. La lucha contra el crimen organizado debe continuar independientemente de los esquemas políticos. No podemos usar como excusa el conflicto político que existe, porque si nos quedamos en eso, ganan los que están en frente, que son del crimen organizado”, argumentó.

impunidad judicial. Desde el Poder Ejecutivo se comprometen con un grupo de medidas para trabajar ante los órganos del sistema judicial con relación a la impunidad. “Hay algunos aspectos que estamos preparando para una posterior agenda, para tratar temas sobre todo en la estructura del crimen organizado y diferencias en el interior del país, donde no se da el mismo enfoque”, refirió.

Explicó que hay algunas modificaciones legislativas que se están analizando y que tendrán impulso desde el Ejecutivo y otros puntos vinculados al crimen organizado. “La parte que corresponde al Poder Judicial, iniciando por el Ministerio Público, es que debemos fortalecer las instituciones y trabajando de manera coordinada. Cada uno debe asumir la responsabilidad de lo que le toca y deslindar las otras responsabilidades. Avanzar todos juntos hacia el mismo camino”, aseveró. La idea es seguir coordinando y evitar que el crimen organizado pueda avanzar.

Cecilia Pérez viajó recientemente a Colombia, donde participó de un debate sobre seguridad ciudadana y justicia en América Latina. Habrá un apoyo en tema de combate antiterrorismo y antisecuestro. “Estamos retomando la cooperación con la Policía Nacional de Colombia y ellos, en breve, estarán por aquí para reforzar los aspectos que necesitamos trabajar”, significó.

El apoyo se focalizará además en la lucha al crimen organizado, antinarcóticos y trabajo de inteligencia policial.



