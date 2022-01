Los superhéroes regresan con fuerza en 2022 para rescatar a Hollywood

Una batería de grandes producciones con las que quieren recuperar el terreno perdido por la pandemia. En 2019, Avengers: Endgame recaudó 2.797 millones de dólares; en 2020, con las salas cerradas la mayor parte del año, la película más taquillera fue la china The Eight Hundred, con solo 461 millones, y en este 2021 que se acaba, la nueva aventura de Spider-Man logró llegar a los 1.082 millones.

Los grandes estudios desplegan este 2022 toda su fuerza para triplicar esos ingresos y su gran apuesta para lograrlo son los superhéroes.

BATMAN Y CIA. Vuelven los superhéroes, Batman, Thor, y aparece Morbius. El primero en llegar a las salas será Morbius, que se estrena finalmente en enero tras año y medio de aplazamientos varios debido a la pandemia.

Jared Leto se pone en la piel del Dr. Michael Morbius o el vampiro viviente en el que es el primer largometraje de este antihéroe de Marvel.

En marzo llega otra de las más esperadas, el nuevo Batman, con Robert Pattinson como el hombre murciélago, acompañado de Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano o Andy Serkis, bajo la dirección de Matt Reeves, en un nuevo comienzo de la saga tras el abandono de Ben Affleck.

Regresa Thor/Chris Hemsworth en la secuela de Ragnarok (2017), que le dejó sentado en el trono de Asgard, aunque a la búsqueda de un lugar en el que establecer su pueblo. Taika Waititi repite como director y vuelve a la saga Natalie Portman como superheroína.

En mayo, el Dr. Strange se mete de lleno en el Multiverse of Madness en una entrega en la que Sam Raimi regresa al mundo de los superhéroes tras su experiencia con el Spider-Man de Tobey Macguire y en la que Benedict Cumberbatch estará con la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen).

SECUELA. Habrá que esperar a noviembre para ver Wakanda Forever, secuela de Black Panther, rodada tras el fallecimiento de su protagonista, Chadwick Boseman (T'Challa), y a diciembre para Aquaman and the Lost Kingdom, con Jason Momoa como el superhéroe marino y Nicole Kidman como su madre, Atlanna.

También habrá superhéroes en cintas de animación como DC League of Super-Pets, que se estrenará en mayo, o la primera parte de Spider-Man: Across the Spider-Verse, en las salas en octubre.

¿LLEGARÁ ESTE AÑO?. La esperada segunda entrega de la película más taquillera de la historia, Avatar, que desde 2009 ha recaudado 2.847 millones de dólares, se anuncia para el 16 de diciembre de este año, pero no se descarta que cambie de fecha, tras años de producción y retrasos.

James Cameron da información sobre la secuela con cuentagotas. En septiembre del año pasado, el realizador aseguró que se había acabado el rodaje de dos nuevas entregas y que solo faltaba en trabajo de posproducción, que en el caso de Avatar es una labor ingente.

OTRO RETORNO. Otro de los grandes regresos del año es el de Top Gun, una de las películas más famosas de Tom Cruise, que se vuelve a meter en la piel de Maverick, que treinta años después de la historia de la original sigue llevando su chupa de cuero, sus gafas de aviador y su moto. El estreno está previsto para noviembre.

Y en septiembre otra ración de Cruise, en la séptima entrega de Mission: Impossible, una cinta de la que se habló mucho durante la pandemia por la explosión del actor –y productor– debido a que parte del equipo no llevaba puesta la mascarilla durante el rodaje.

MÁS SECUELAS. Jurassic World Dominion, con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, es la continuación de Fallen Kingdom (2018), y tiene como principal aliciente el regreso de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, protagonistas de la historia original dirigida por Spielberg, Jurassic Park (1993). Llega en junio.

La nueva película de Downton Abbey, con su elegancia británica y sus maravillosos actores (Maggie Smith, Michelle Dockery, Joane Froggart o Hugh Bonneville) se estrena en marzo.

En abril llega Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, tercera entrega de la saga creada por J. K. Rowling, precuela del mundo de Harry Potter.

Aunque no es una secuela, sí es una nueva versión de una famosa y adaptada novela, Death on the Nile, una de las más populares de Agatha Christie que llega al cine en febrero de la mano de Kenneth Branagh, con estrellas como Gal Gadot, Annette Bening, Letitia Wright y otros.

ANIMACIÓN. El mundo de la animación viene cargado este año y entre los títulos previstos destacan Lightyear, la precuela de Toy Story protagonizada por el fantástico muñeco piloto que puso de moda la frase “al infinito y más allá”.

Se estrenará en la segunda mitad del año, mientras que la segunda entrega de Sonic, adaptación del popular videojuego, llega en abril.

En diciembre otro personaje salido del mundo virtual, Super Mario Bros y en julio le toca el turno a los peculiares Minions.

Mucha oferta, aunque no muy original, para atraer a los espectadores a unas salas que estuvieron vacías por mucho tiempo.