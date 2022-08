Los "secretos oficiales": Diferentes plazos según países y trascendencia

No hay unanimidad en cuanto al plazo a la hora de abrir al público los documentos oficiales. Foto: elmundo.es

Estados Unidos no cuenta con una Ley de Secretos Oficiales y la revelación de información clasificada por lo general no es ilegal, pero hay varias leyes que protegen la información secreta que sobre todo castigan la divulgación de secretos relacionados con la defensa. Son los tribunales los que deciden en última instancia qué debe ser secreto y qué no.