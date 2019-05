Los padres de Edelio ponen plazo a Abdo

“Damos tiempo al Estado paraguayo hasta el 5 de julio, fecha del secuestro de Edelio, para que aclaren ya de una buena vez todo esto; de lo contrario, vamos a recurrir a otros países, como último recurso”, dijo don Apolonio Florenciano, padre de Edelio.

Ña Obdulia Florenciano señaló que ya no aguantan la angustia, que ya pasó demasiado tiempo sin tener noticias reales de su hijo, y dijo que el presidente no les demuestra interés en resolver el plagio.

“Nos dijeron que no nos vas a poder recibir en tu despacho, y ¿por qué no? Si no querés que ingresemos en tu pieza de lujo, aunque sea en la calle tendrías que hablar con nosotros, aunque nosotros tengamos zapatos sucios, pies sucios, y vos sos muy limpio. Pero de igual manera, aunque sea en la calle nos tenías que recibir como padre, porque entonces no vas a valer como presidente”, indicó la madre del secuestrado.

Visiblemente enojada y emocionada hasta las lágrimas, doña Obdulia finalizó: “Edelio no es un animal”, para no hacer nada por resolver su secuestro. (J. R.)