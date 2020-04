"Los más necesitados nos quedamos en casa  y la gente con plata, no"

Eladio Ortiz no anda con vueltas ni medias tintas. Un hombre que hizo arte y oficio de la reutilización del desperdicio ajeno sigue sin comprender el miserable egoísmo criminal de algunos paraguayos que incumplen las restricciones de la cuarentena. “Supuestamente somos los más ignorantes, pero no veo carros ni carritos llenando las calles. Todos son autos y muchos parecen muy caros. Los que somos más necesitados, los que vivimos el día a día, los que sudamos del amanecer al anochecer sacando algo de la basura, nos quedamos en nuestras casas y la gente con plata, los que tienen un salario seguro o viven del Estado, salen y no cumplen con las medidas de la pandemia“, enfatizó.