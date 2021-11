“Los gobiernos de Cartes y Mario Abdo nos hundieron en una desesperanza”

–¿Qué acuerdos ya consiguió en el marco de su precandidatura a la presidencia de la República?

–Este proyecto surge con apoyo de la dirigencia del PLRA de Cordillera. Actualmente cuenta con el respaldo de personas del efrainismo, como por ejemplo, el senador Amado Florentín y los diputados Eusebio Alvarenga y Jorge Ávalos Mariño. También estamos en conversación con todos los sectores como, por ejemplo, el movimiento Equipo Joven, Dionisio Amarilla, Eduardo Nakayama y otros. También hablamos con la diputada Kattya González y el intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia

–¿Se distanció de Efraín Alegre porque él también tiene intención de ser candidato?

–Nuestros caminos se separan porque él tiene un proyecto en común, pero no hay desavenencias con la línea política de Efraín. Sin embargo, nosotros somos una alternativa nueva, fresca, somos una alternativa ante la división profunda en el PLRA. Todos los sectores están distanciados y queremos ser ese factor de unidad por eso proponemos esta candidatura.

–¿Se propone ser el candidato de consenso que necesita la oposición para el 2023?

–La unidad por la victoria es nuestro eslogan. Vamos a buscar primeramente el consenso en el PLRA. Pensamos que podríamos ser el candidato que busca el partido y también, ¿por qué no?, a partir de ser candidato de consenso del partido, proponernos ante la mesa de presidentes, ser el candidato de la oposición paraguaya. Eso es lo que vamos a buscar, pero si no se da esa situación probablemente vamos a definir de forma democrática en unas internas respetuosas.

–¿Internas también entre los partidos de la oposición?

–Podría ser a través de una concertación a padrón abierto para dar participación a todos los sectores de la oposición que quieran unirse en base a la gran concertación y en consenso con todo el partido, para que a través de ese mecanismo podamos buscar la unidad.

–Muchos señalan que a Ud. se lo conoce poco a nivel nacional. ¿Cómo hará para potenciar su figura?

–Provenimos de la dirigencia de bases. Asumimos la intendencia, la gobernación y la vicepresidencia del PLRA. En base a los logros de la gestión en esas instituciones nos posicionamos para encabezar ese gran proyecto. Falta el siguiente paso que es convertirnos en el candidato del PLRA para que eso que mencionas deje de ser un factor de duda en los dirigentes. Creo que con un trabajo muy intenso que ya iniciamos, la dirigencia de bases del partido nos va a dar su pleno respaldo y también los otros sectores de la oposición.

–¿Cuáles serán los ejes de su gobierno en caso de llegar a la presidencia?

–Proponemos como plataforma del gobierno que vamos a impulsar, la descentralización real, la independencia de la Justicia a través de una reforma constitucional. Necesitamos también el respeto a la propiedad privada pero con un contenido social, en la asistencia a las clases vulnerables y desprotegidas. Nuestra posición política va a ser también la de tratar de llevar un gobierno que pueda dar respuesta a todos los sectores de la sociedad sin ir a los extremos. Queremos desarrollar nuestro país que hace años necesita de un gobierno patriótico, que entienda que no podemos seguir regalando Itaipú y Yacyretá que son ejes fundamentales para el desarrollo económico que necesitamos. Debemos dar garantías a través del mejoramiento del sistema judicial a las inversiones extranjeras. También propongo la industrialización de lo que se produce en el país y darle valor agregado, porque será una forma de generar mano de obra. Más del 60% de la producción de granos en el país se exporta al natural.

–¿Qué puede proponer en el marco de la problemática de la tierra y las tierras malhabidas?

–No podemos en pleno siglo XXI como Estado Paraguayo, crear situaciones de conflicto por la posesión de las tierras. Es necesario que la Dirección de Catastro en un trabajo de dos años pueda identificar cada una de las propiedades. Estamos atrasados 100 años en comparación a otros países que han podido desarrollar un sistema de documentación eficiente de las propiedades. Hay que reestructurar el Indert, una institución totalmente corrupta.

–¿Cree que debemos volver al sistema de lista sábana para los cargos plurinominales como plantean algunos senadores?

–No apoyamos ningún intento de modificar la ley de desbloqueo para el 2023. Este es un modelo con ciertas dificultades pero creo que da la posibilidad al ciudadano paraguayo a elegir a la autoridad de su confianza.

–¿Qué opinión le merece Horacio Cartes en la política?

–El aporte del señor Horacio Cartes fue tremendamente negativo para este país. Desde su incursión forzó cambios en el estatuto de un centenario partido para poder encarar un proyecto nacional no teniendo la antigüedad requerida. Es una persona que jamás antes de ser candidato ha cumplido con su deber ciudadano de haber votado. Se inscribió por primera vez en el registro electoral para votar por su persona. En ejercicio de gobierno no ha mejorado absolutamente en nada al país. Este señor solamente ha atropellado las instituciones y sabemos que muchas instituciones están sometidas a su capricho. Tenemos una posición muy crítica, también hacia este gobierno, que no ha dado respuestas, que ha tratado de vender lo que tenemos como patrimonio, que son las binacionales, a través de un intento de traición a la patria. Estos dos gobiernos de Abdo Benítez y Horacio Cartes no han dado ninguna respuesta al pueblo paraguayo Nos hundieron en una desesperanza como país con instituciones debilitadas.

–¿Qué opina de los candidatos Hugo Velázquez y Santiago Peña?

–No veo posibilidades de que puedan efectuar los cambios para el pueblo y van a seguir con el mismo modelo de gobierno, con instituciones superadas por hechos de corrupción. Entonces, van a ofrecer más de lo mismo.



Perfil

Hugo Fleitas Ovelar nació el 12 de mayo de 1973. Es médico especializado en Oftalmología. En el año 2015 fue electo como intendente de Isla Pucú. En el año 2018 ganó las elecciones en su departamento como gobernador de Cordillera. En junio de este año fue electo como vicepresidente del PLRA en la dupla con Efraín Alegre.



Peña y Velázquez no van a efectuar cambios para el pueblo. Van a seguir con el mismo modelo y van a ofrecer más de lo mismo.

El aporte del señor Horacio Cartes fue tremendamente negativo para este país. Solamente ha atropellado las instituciones.