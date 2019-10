Los futbolistas amenazan con paro

En la sede de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP) se cumplió la reunión de capitanes y representantes de los clubes de Primera División.

En diálogo con Urbana al Máximo (106.9 FM) Rogelio Delgado, presidente de la FAP, confirmó la posición asumida de parar el Clausura en caso que el General Díaz y los demás clubes no paguen sus deudas en la fecha tope marcada para el 6 de noviembre: “Teniendo en cuenta que hay otros equipos con deudas, pusimos esa fecha para saldar deudas, si no se cumple, se para el torneo”, aseguró Delgado. El ex futbolista se refirió acerca de otros cuatro clubes que están en la misma situación: “No tienen la gravedad que tiene el caso de Gral. Díaz, pero creemos que el tema del salario es sagrado y se tiene que cumplir. Evaluamos otras situaciones, hubo muchachos que ya querían parar en solidaridad, por el maltrato y la deuda grave de ya seis meses”.