Los Bulldogs vencen a Luque Rugby

El quince de San José venció a Luque Rugby por 46 a 12, completándose la sexta fecha del torneo Súper 8 de rugby de Primera División. El partido se jugó el miércoles en Surubi’i, cancha de los Bulldogs. En Intermedia ganó Luque por 30 a 23. El martes, en cancha de General Genes, Asunción venció a Santa Clara por 27 a 17. En la Intermedia, venció Santa Clara por 40 a 20. Los otros resultados de la fecha: Curda venció a Cristo Rey por 22 a 17 en Primera. En Intermedia ganaron también los Búhos a los Ñandúes por 46 a 15. Por su parte, Old King venció a UAA por 74 a 0. Mañana se juegan tres partidos por la 7ª fecha: Santa Clara vs. UAA a las 15.30; Cristo Rey vs. Luque en Luque, 15.30 y Old King vs. Curda en cancha de Old King, a las 15.30.